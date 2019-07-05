郭台銘在王金平老家談團結 沒有非誰不投

藍委王金平與郭台銘接受媒體聯訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月5日電（記者 高易伸）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦人郭台銘下午在前“立法院長”王金平路竹老家被問到，今日赴高雄行程是否有直搗高雄市長韓國瑜地盤的意味？郭首先否定地盤之說並強調，國民黨一定要團結，沒有非誰不投的。



郭台銘表示，大家是公平競選，新竹科學園區是我的地盤，我去過那裡幾次，裡面的高科技、半導體所有行業，我在那裡投資那麼多？今天新竹造勢我會講那是我的地盤嗎？



郭說，全“中華民國”都是候選人的地盤，更何況我今天是還來造訪前“立法院長”王金平的老家，8個月前這是王院長地盤？還是韓市長的地盤？因此今天沒有地盤之說。只有誰能提供好的經濟發展機會？



郭指著牆面上的春聯說，王院長的毛筆字寫得很好，“人和則生、家和則旺、國和則興”，只要“和”就可以做生意。今天沒有任何地盤。現在有一個問題是大家偏頗了，且有些支持者不理性，我一定會約束我的郭粉、果凍。



郭台銘表示，今天國民黨一定要團結，所有支持者一定要理性！有一些支持者不理性這樣不好，像我一定會約束我的果凍、郭粉，只要國民黨真正是公平、公正出來，我一定會叫果凍們跟著去支持出現的那個人，我絕對是這樣去呼籲。沒有說非誰不投，誰出線之後，就要全力團結。