本週最後一個交易日　滬深股指温和反彈

中評社香港7月5日電／本週最後一個交易日，A股暫別連續調整，滬深股指雙雙温和反彈。不過兩市未能擺脫近期持續縮量態勢，成交總量進一步萎縮至3800億元以下。



新華社報道，今日上證綜指以3004.74點小幅低開，早盤一度下行跌破3000點整數位。下探2990.92點後滬指開始震盪回升。尾盤滬指收報3011.06點，較前一交易日漲5.81點，漲幅為0.19%。



深證成指收報9443.22點，漲74.92點，漲幅達到0.80%。



創業板指數表現相對較好，漲0.98%至1547.74點。中小板指數收盤報5799.30點，漲幅為0.50%。



滬深兩市2000多隻交易品種收漲，明顯多於下跌數量。不計算ST個股，兩市40多隻個股漲停。滬深兩市各有一隻新股掛牌上市，首日

漲幅均為約44%。



大部分行業板塊隨股指收漲。白酒、飼料兩板塊表現搶眼，漲幅均超過3%。牧漁、機場服務、醫藥等多個板塊漲幅也在1%以上。前期走勢強勁的船舶板塊當日出現在跌幅榜首位，且是唯一跌幅超過2%的行業板塊。



滬深B指走勢分化。上證B指跌1.06%，收報296.64點，深證B指漲0.88%至992.26點。



儘管股指反彈，滬深兩市未能擺脫近期持續縮量態勢，分別成交1632億元和2111億元，總量進一步萎縮至3800億元以下。