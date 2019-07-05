25城明確對個人違規投放垃圾處罰　

中評社北京7月5日電／記者梳理46個重點城市垃圾分類：北京立法最早，深圳分類最細致，廈門處罰最嚴厲



7月1日起，《上海生活垃圾管理條例》正式實施，不僅對生活垃圾進行了嚴格分類，還明確了對個人違規投放的處罰細則，被稱為“史上最嚴”垃圾分類，引發上海網友“學習分類”的熱潮。



近日，住房和城鄉建設部相關司局負責人在新聞發布會上表示，目前全國生活垃圾分類工作由點到面逐步推開，到明年年底，先行先試的46個重點城市要基本建成垃圾分類處理系統。今年，46個重點城市將計劃投入213億元，繼續加快推進處理設施建設。



新京報記者梳理全國46個垃圾分類重點城市已出台的相關文件發現，上海並非首個對生活垃圾分類進行立法的城市，目前已有9個城市對垃圾分類立法，北京是首個立法城市；全國垃圾分類標準差異不大，46城中，80%以上採取“四分法”；有25個城市已明確對個人違規投放處罰，最高罰款1000元。此外，各地垃圾分類立法進程正在不斷加快。



數據1



9個城市已經立法 北京最早



7月1日起，《上海市生活垃圾管理條例》正式實施，開始普遍推行強制垃圾分類，這也引發熱議，我國垃圾分類是否將進入垃圾分類“強制時代”？



事實上，上海並不是我國第一個垃圾分類立法的城市。記者梳理46個重點城市出台的垃圾分類專項文件發現，北京、上海、太原、長春、杭州、寧波、廣州、宜春、銀川等9個城市都已出台生活垃圾管理條例，明確將垃圾分類納入法治框架。

