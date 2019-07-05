全國77個城市黑臭水體消除比例低於80%　

中評社北京7月5日電／據生態環境部微信公眾號消息，生態環境部5日公布2019年統籌強化監督（第一階段）黑臭水體專項排查情況。根據排查結果，全國共有77個城市黑臭水體消除比例低於80%。



2019年5月15日至24日，生態環境部組織開展了2019年統籌強化監督（第一階段）工作，會同住房城鄉建設部以長江經濟帶城市為重點，對全國地級及以上城市黑臭水體整治情況開展了現場排查。



從排查情況看，各地按照《城市黑臭水體治理攻堅戰實施方案》要求，普遍加大工作力度，加快補齊城市環境基礎設施短板，有效提升了城市水污染防治水平，但黑臭水體治理不平衡、不協調的情況依然突出，治理任務十分繁重。全國259個地級城市黑臭水體數量1807個，消除比例72.1%。其中，長江經濟帶98個地級城市黑臭水體數量1048個，消除比例74.4%。



根據排查結果，全國共有77個城市黑臭水體消除比例低於80%，涉及廣東（13個城市，下同）、湖北（8個）、四川（8個）、遼寧（6個）、安徽（5個）、吉林（5個）、江蘇（4個）、湖南（4個）、河南（4個）、黑龍江（4個）、江西（3個）、山東（3個）、山西（2個）、貴州（2個）、廣西（2個）、河北（2個）、雲南（1個）、陝西（1個）。其中，四川省內江、德陽、資陽、宜賓，吉林省遼源、四平、鬆原，廣東省揭陽、清遠，江西省九江、新餘，黑龍江省鶴崗、佳木斯，湖北省黃岡，貴州省遵義，遼寧省本溪，廣西壯族自治區梧州，河北省張家口，河南省周口等19個城市消除比例為0。



生態環境部將向相關地方通報此次排查發現的問題，並於今年下半年對問題整改情況進行核查。



來源：中國新聞網