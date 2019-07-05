成都特大網絡詐騙團夥落網　涉案金額超千萬

中評社北京7月5日電／記者5日從成都市公安局了解到，經過3個月的偵查，成都公安成功打掉一個特大網絡詐騙團夥，抓獲犯罪嫌疑人200人。該團夥涉及全國範圍內網絡詐騙案件900餘件，涉案資金超1000萬。



今年3月11日，成都彭州警方接到受害人報警稱，其在某網上平台以投資黃金、外匯、比特幣的方式被詐騙87萬餘元。



鑒於案情重大，成都警方組成了“3·11”專案組偵辦此案。偵查發現，該平台實際是一個網絡投資詐騙平台，微信群內“賺到錢的人”以及“專家”“學者”均是由犯罪嫌疑人冒充。在“專家”和“教授”的引導下，受害人前期的小額投資會從該平台獲得相應的收益。當受害人對這個“一本萬利”的平台深信不疑後，群內的“專家”“教授”會給受害人提出大額“投資”的建議，此後平台會以各種投資失敗的理由將受害人的錢財據為己有。辦案民警表示，將整個詐騙過程偽裝成受害人投資失敗，使詐騙過程更加隱蔽。



經過三個月的偵查取證，6月12日，抓捕行動全面展開，該犯罪團夥成員被一網打盡，現場共抓獲犯罪嫌疑人200人，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落網，並扣押涉案車輛9輛（總價值800餘萬元）、作案用電腦210台、查封房產2套、凍結涉案資金500餘萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。



來源：新華網