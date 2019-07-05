深化黨和國家機構改革總結會議在京召開

中評社北京7月5日電／深化黨和國家機構改革總結會議5日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。他強調，深化黨和國家機構改革是對黨和國家組織結構和管理體制的一次系統性、整體性重構。我們整體性推進中央和地方各級各類機構改革，重構性健全黨的領導體系、政府治理體系、武裝力量體系、羣團工作體系，系統性增強黨的領導力、政府執行力、武裝力量戰鬥力、羣團組織活力，適應新時代要求的黨和國家機構職能體系主體框架初步建立，為完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化提供了有力組織保障。要認真總結深化黨和國家機構改革取得的重大成效和寶貴經驗，鞏固機構改革成果，繼續完善黨和國家機構職能體系，推進國家治理體系和治理能力現代化。



新華社報道，中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、趙樂際、韓正出席會議，中共中央政治局常委王滬寧主持會議。



習近平在講話中強調，深化黨和國家機構改革，是貫徹落實黨的十九大決策部署的一個重要舉措，是全面深化改革的一個重大動作，是推進國家治理體系和治理能力現代化的一次集中行動。黨的十九屆三中全會閉幕後，各地區各部門堅決貫徹黨中央決策部署，加大統的力度、明確改的章法、做好人的工作、執行嚴的紀律，短短一年多時間，十九屆三中全會部署的改革任務總體完成，取得一系列重要理論成果、制度成果、實踐成果。加強黨的全面領導得到有效落實，維護黨的集中統一領導的機構職能體系更加健全；黨和國家機構履職更加順暢高效，各類機構設置和職能配置更加適應統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局需要；省市縣主要機構設置和職能配置同中央保持基本對應，構建起從中央到地方運行順暢、充滿活力的工作體系；跨軍地改革順利推進；同步推進相關各類機構改革，改革整體效應進一步增強。



習近平指出，在深化黨和國家機構改革中，我們探索和積累了寶貴經驗，就是堅持黨對機構改革的全面領導，堅持不立不破、先立後破，堅持推動機構職能優化協同高效，堅持中央和地方一盤棋，堅持改革和法治相統一相協調，堅持把思想政治工作貫穿改革全過程。實踐證明，黨中央關於深化黨和國家機構改革的戰略決策是完全正確的，改革的組織實施是堅強有力的，充分體現出全黨高度的思想自覺、政治自覺、行動自覺，充分反映出黨的十八大以來全面從嚴治黨產生的良好政治效應，充分彰顯黨的集中統一領導和我國社會主義制度的政治優勢。

