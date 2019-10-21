韓批蔡自我閹割“主權”　趕快懸崖勒馬

韓國瑜接受媒體聯訪。（中評社 高易伸攝） 中評社嘉義10月21日（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日下午赴嘉義縣新港奉天宮參拜，會後聯訪被問到陸委會拒絕反送中事件的“導火線”、港女命案凶嫌陳同佳要到台灣自首一事，重話抨擊蔡政府“自我閹割“主權””。



韓國瑜說，蔡口口聲聲說最愛、最能保護“中華民國”“主權”，結果發現把自己的“主權”攔腰對砍、七折八扣，我們還有什麼“主權”可言？我們的司法管轄權都被限制住了。我相信台灣人民大部分都非常憤慨，希望民進黨趕快懸崖勒馬，讓我們的司法權能夠伸張。



韓認為，司法管轄權視同“中華民國”的“主權”一部分，士林地檢署已經發布通緝令，對陳同佳發布三十七年的通緝。這個時候陸委會來個不同意他來台灣投案，這是什麼意思？我們自己把“主權”給砍斷了，此例一開，後果不堪設想，將來任何國家跟我們“中華民國”沒有引渡條文，來台殺人放火，跑掉通通都沒事，民進黨執政是不是腦袋壞掉，怎麼可以這樣閹割我們的“主權”？



另外，有媒體詢問韓國瑜地方傾聽之旅動員大批警力，地方甚至有警界高層下令不能再發生類似台南“丟雞蛋”事件？



韓國瑜說，我希望如果出來拜訪，警力仍維持低限度就好，千萬不要再把壓力在警察身上。真的，我覺得非常的不好、對執勤的警察來說也不公平。而且十萬人有一人丟雞蛋這種狀態之下，有的時候是“防不勝防”的，如果要怪罪警察同仁我覺得是不公平。



韓國瑜說，希望“警政署”、各縣市警察局長千萬不要嚴苛的要求警察同仁，我希望能夠維持最低標準就可以了，盡量不要擾民。韓也趁此對各地的警察同仁及警察眷屬表示感謝之意。