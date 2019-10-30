外交部：少數西方國家反華表演遭到可恥失敗

中評社北京10月30日電／2019年10月30日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



應馬達加斯加共和國政府、納米比亞共和國政府、加納共和國政府邀請，國務院副總理孫春蘭將於11月4日至13日對上述三國進行正式友好訪問。



問：據報道，一名美國政府高官稱，中美第一階段經貿協議可能無法如預期的那樣，在中美元首智利會晤時簽署，但這並不意味著協議破裂。中方是否預期在智利APEC領導人非正式會議期間簽署第一階段協議？



答：關於中美經貿磋商的具體情況和進展，建議你向主管部門詢問。



我這裡可以再重申一下我們的原則立場，關於中美經貿問題，在不久前結束的第13輪高級別磋商中，中美雙方在部分協議磋商上取得實質性進展。25日，雙方牽頭人進行了通話，同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。雙方牽頭人將於近期再次通話，在此期間兩國工作層將持續抓緊磋商。我們希望雙方能在相互尊重、平等互利的基礎上找到妥善解決經貿問題的辦法。



問：我們注意到，近日，經濟與合作發展組織發布數據顯示，2019年上半年全球外國直接投資較2018年下半年下降了20%。其中，流入美國的外國直接投資下降超過25%，但流入中國的外國直接投資卻增加了5%。你對此有何評論？



答：我注意到了經合組織發布的這組數據，我想它很能反映一些實際問題。



第一，數據顯示，2019年上半年全球外國直接投資環比下降。這再次說明，當前全球投資環境有所惡化。我想大家都明白，這其中保護主義、單邊主義是最大的制約因素。



第二，今年上半年，流入美國的外國直接投資大幅下降，流入中國的卻不降反升。這再次說明，是誰在日益開放，是誰在日趨保守。我想這是一目了然的。



再過幾天，第二屆中國國際進口博覽會將在上海舉行。截至目前，共有63個國家將來華參加國家展，來自150多個國家和地區的3000多家企業將參加企業展。特別值得一提的是，參展的美國企業數量達到192家，比去年增長18%，美方參展面積達4.75萬平方米，居各參展國首位。



這再次說明，包括美國企業在內的各國企業均看好中國經濟前景，看好中國市場潛力，願意繼續投資中國，願意繼續與中方深化合作。



我想我們應該去問一問那些參展的美國企業，他們願不願意撤出中國，答不答應所謂的中美“脫鈎”。



我願重申，中國改革的步伐只會越來越快，開放的大門只會越來越大。我們呼籲國際社會攜手合作，共同抵制單邊主義和保護主義，為各國投資者提供更加公平、公正、可預期的環境，創造更多發展機遇，共同促進全球貿易投資自由化與便利化，共同構建開放型世界經濟。



問：據報道，29日，阿根廷常駐維也納代表格羅西贏得國際原子能機構總幹事選舉。中方對此有何評論？



答：中方祝賀阿根廷駐維也納代表格羅西大使贏得國際原子能機構總幹事選舉。國際原子能機構是核領域最具普遍性和權威性的政府間國際組織，承擔著促進和平利用核能、防止核武器擴散等重要職能。中方希望格羅西大使帶領國際原子能機構以客觀、公正和專業的精神履行好職責，更好應對全球安全與發展挑戰。中方願繼續深化與國際原子能機構的務實合作，為增進國際和平與安全、促進世界可持續發展共同作出努力。



問：澳大利亞前駐華大使芮捷銳近日在《澳金融評論報》刊文評論稱，當前澳安全情報系統以“中國威脅論”主導對華政策，將中澳關係陷入僵冷視作功勞，使澳政府在多個涉華問題中決策失當。搞“麥克風外交”只會損害澳國家利益。他主張，“是時候讓外交官重新主導澳對華政策了”。中方對此有何評論？



答：我們注意到有關報道。一段時間來，澳大利亞國內不少有識之士從澳國家和人民利益出發，對澳對華政策進行反思，從各自角度就如何改善對華關係提出了意見和建議。這些客觀、理性的聲音值得澳大利亞政府思考。



中方始終認為，一個健康穩定的中澳關係，符合兩國人民根本利益。希望澳方真正吸取中澳關係近年來經歷波折的教訓，客觀、理性、公正地看待中國和中澳關係，堅持相互尊重、平等相待，採取實際舉措增進互信、拓展合作、管控分歧，推動兩國關係健康穩定向前發展。



問：據報道，昨日，澳大利亞外長佩恩發表強硬涉華評論稱，澳將持續向中國提出人權問題。中方是否對其言論表示反對或感到不滿？



答：我們注意到澳外長在有關演講中積極評價中國發展和中澳關係，表示願同中方發展全面戰略夥伴關係，妥善管控分歧，我們對此表示讚賞。但她在同一場合也罔顧事實，出於政治需要拿所謂的涉疆問題說事，這樣做很不好，也無益於兩國關係的改善和發展。中方已就此向澳方提出嚴正交涉，指出她的這一做法很不合適。



中方多次表明，一個健康穩定的中澳關係符合兩國的根本利益。我們希望澳方反思和吸取一段時間來中澳關係經歷波折的教訓，與中方相向而行，不要幹進一步、退兩步的事。



另外，剛才記者提問時提到澳大利亞有關人士發表文章中的觀點，值得澳大利亞政府認真對待。



問：美國、英國等一些國家在聯合國大會第三委員會與消除種族歧視委員會互動對話時發表共同發言，批評中國的涉疆政策。我們也注意到，很多發展中國家發表共同發言支持中方涉疆問題立場，反對西方國家的言論。中方有何評論？



答：10月29日，在第74屆聯大三委同聯合國消除種族歧視委員會舉行的互動對話會上，美國、英國等少數西方國家，就涉疆問題攻擊誣蔑中方。當場有60多個國家踴躍發言，支持中方在涉疆問題上的立場，稱讚中國巨大人權進步和治疆政策，反對借人權問題干涉中國內政。少數西方國家的反華表演遭到可恥失敗。



新疆維吾爾自治區依法採取的設立職業技能教育培訓中心等一系列預防和打擊恐怖主義和去極端化舉措，極大扭轉了新疆的安全形勢。三年來，新疆沒有發生暴恐事件，社會穩定、民族團結、百姓安居樂業，各族群眾的獲得感、幸福感、安全感大幅提升，人民的生命權、健康權和發展權也都得到大幅提升。正如數十個國家在共同發言和單獨發言中指出，中國在新疆採取的舉措有效保障了各族人民基本人權，維護了當地安全穩定。我們敦促美英等國家不要顛倒黑白，不要站在事實的對立面上。



今年3月，伊斯蘭合作組織外長理事會通過報告，讚賞中國為關懷穆斯林群眾所作努力。今年7月，50餘國常駐日內瓦代表聯名致函聯合國人權理事會主席和人權高專，讚賞中國在反恐和去極端化工作中尊重和保障人權。這次60多個國家發言支持中方立場，發出壓倒性的正義聲音，同少數國家歪曲事實、無端指責中國形成鮮明對照。這充分反映了人心向背，說明攻擊抹黑中國不得人心，完全是徒勞的。



大家都知道，美、英等國的人權記錄並不光彩。他們根本沒有資格對其他國家指手畫腳，他們應該做的是好好反省一下自己。我們奉勸他們盡早收起“維護人權”的假面具，停止在人權問題上搞政治化和雙重標準，停止以人權為借口干涉他國內政，要認清形勢，順應潮流，真正為國際人權事業健康發展做些好事和實事。



問：據了解，近日，一個美國紐約的管弦樂團計劃來華演出，樂團中有三名韓國籍音樂家被拒簽，導致樂團取消此次演出。該樂團稱拒簽原因是2016年的“薩德”問題。中方對此有何評論？



答：我不了解你說的情況，但我想這只是一起孤立的簽證個案。



我這裡有一組數據，2018年，中韓兩國人員往來近950萬人次，其中，韓國來華人次419.3萬。如果像有人說的那樣，我們因為“薩德”的問題拒絕給韓國人發簽證，那去年這幾百萬人是怎麼來的？



問：在聯合國大會第三委員會與消除種族歧視委員會互動對話會後，英美德三國常駐聯合國代表在聯合國出席了一場記者會，德國常駐聯合國代表稱，當務之急是要讓聯合國人權高專不受限制地訪問新疆，並進入所有教陪中心，不能理解中方為何反對這樣的訪問。中方對此有何回應？



答：剛才我已經非常全面的闡述了中方在涉疆問題上的立場，這裡就不重複了。



至於你提到的去新疆訪問的問題，我們多次說過，一段時間以來，我們邀請了各國外交官、記者、宗教人士參觀訪問新疆。這些人參觀訪問之後表示，他們看到的、聽到的情況與西方媒體、包括一些西方國家所稱的情況完全不一樣。事實上，中方多次向聯合國人權高專發出過邀請，也一直同聯合國方面保持著溝通。



美、英等國一方面說中方要允許聯合國官員去新疆訪問，另一方面卻對訪問新疆的聯合國官員進行施壓和干擾，這種做法很不合適，這背後也有著不可告人的政治目的。



新疆是開放的地區，我們歡迎各國記者、官員等去參觀訪問，希望他們能了解新疆的實際情況。當然，有關參觀訪問要遵守中國法律，要與中方進行充分溝通，有時也要履行必要手續。



問：你能否提供關於將在北京舉行的阿富汗人內部會議的更多信息？此次會議什麼時候召開？



答：我昨天回答過你這個問題吧？（記者點頭）



我今天的答案和昨天的一樣。需要我重複一遍嗎？（記者笑）



如果有消息，我們會適時發布。



問：據報道，昨天，一架中國軍機飛入韓國防空識別區，這是中國軍機第25次飛入韓國防空識別區，這樣做的原因是什麼？與過去不同的是，中方軍機此次進入韓防空識別區前，對韓方回應了飛行信息。這麼做的原因和背景是什麼？



答：我能告訴你的是，航空識別區不是領空。



至於你提到的中國軍機有關飛行活動的情況，建議你向國防部詢問，他們明天就有記者會。