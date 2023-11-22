民眾黨拒重評民調　李德維：合作意願最重要

藍委李德維接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月22日電（記者 張嘉文）藍白合難產，中國國民黨2024參選人侯友宜昨日提出，雙方重新就9份民調討論，各派2名學者專家出席，贏的選正、輸的選副，全程直播，但台灣民眾黨今上午召開記者會婉拒。對此，國民黨“立委”李德維表示，都努力到最後了，不管藍白合不合，就只能祝福，但他認為，民眾黨與其讓兩位學者、民調公司總經理講那麼多話，不如回到15日馬英九見證的協議。



李德維強調，其實人民並不在意什麼民調，在意的是你有沒有想合作的意願，而不是在那民調數字上0.1、0.2雞毛蒜皮事情打轉，民眾要的是幸福和生活，那0.1、0.2關他們屁事？真不想合作，就會找100個理由。



柯文哲競選辦公室22日上午召開“回應侯友宜重新檢視9份民調”記者會，出席者包括：柯文哲競選總幹事黃珊珊、中國文化大學大眾傳播系教授王翔郁、求真民調公司總經理關智宇。黃珊珊拒絕重新檢視民調，她說，科學就是科學，同樣數據不會有不同結果，但還是抱持最大誠意，團結一切可團結力量。



李德維在“立法院”受訪時強調，假如真要用民調那些0.1、0.2、0.3的數字來當理由，真的如同國民黨主席朱立倫說的，要合只需一個理由，不想合，會有100個理由。



李德維說，從今天的記者會非柯文哲親自出來，而由黃珊珊來回應，他大概就知道結局，但就算不能合也也不要惡言相向，不需要跟白營全面開戰，理由是民眾黨也不是執政黨，在過去8年沒有做好事也沒有做壞事，所以跟民眾黨開戰幹嘛？國民黨要針對民進黨來監督，才有機會取代民進黨。



李德維強調，國民黨現在就是向前衝，身為國民黨一份子，大家努力讓侯友宜能勝選，其他的事都是明年1月13日投票後再說。



對於民眾黨仍糾結在民調的認知有落差上，李德維說，選舉不只是民調，是扎扎實實一張一張的選票要投出來，就如黃珊珊去年的台北市長選舉民調也都非常好，但得票還真不怎麼樣，所以國民黨要爭取的是每一張扎實的選票，而不是民調專家的民調。