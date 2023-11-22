綠初選冤家相逢！何志偉、王世堅尷尬互動

高嘉瑜牽起何志偉、王世堅兩人的手喊“8席全上”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月22日電（記者 黃筱筠）民進黨台北市“立委”參選人今天集體登記，黨內初選落敗的“立委”何志偉也現身加油。被問到會不會幫初選打敗他的台北市議員王世堅站台？何志偉說，如果他有登記就高空跳海，絕對不會有這種事情，“我的安靜就是我的團結”。稍後王世堅也到場，兩人尷尬互動，“立委”高嘉瑜跳出來要把兩人手舉起來高喊“當選”，但何、王兩人互動極度尷尬。何幾乎沒有喊出當選，王緩頰說“他有喊啦”。



被視為綠票倉的台北市第二選區（士林、大同）民進黨4月初選，資深台北市議員王世堅打敗綠色友誼連線少主、實力堅強的現任“立委”何志偉。



今天在台北市選委會的登記造勢，最後“立委”參選人等大合照時，王世堅比較晚加入要搭肩何志偉，但何則閃過，跑到另外一邊，不讓王世堅搭肩。



何志偉首先到場，媒體詢問今天到場是幫台北市第二選區“立委”參選人王世堅加油，何則跟支持者說“早安、早安”，接著回答說，這個當然希望8席全上，又轉而跟其他人喊加油。



媒體詢問會替王世堅加油？何志偉說，我們昨天已經有受訪過了啦，大家登記的日子一定要有我的回應？



你是否現身挺王世堅？他則說，不是暗助不暗助，登記日前到周五，如果何志偉有來登記就高空跳海，絕對不會有這種事情，“我的安靜就是我的團結”。



是否有聯繫過王世堅？何志偉則說，這個蠻有趣都沒有跟王聯繫。是否很久沒有見了嗎？他則轉換話題說，他有跟黨團總召柯建銘要一個小獎狀，因為外交“國防”零刪除預算。



過一段時間王世堅現身，媒體詢問有跟何聯繫嗎？王表示，初選結束之後何有“立法院”要忙的事情，選舉正式起跑之後一定會支持他。



是否有打電話給何志偉？王世堅說，傳過音檔拜託，前陣子何志偉代表賴清德去海外成立後援會，那時候他很忙不方便聯絡上。



會邀請何志偉站台嗎？王世堅則說，當然啊，選舉造勢場一定請何志偉幫忙，他一定會幫忙。



媒體起鬨說，那現在邀請他？高嘉瑜在一旁跳出來說，兩個人抱一下啦，愛的抱抱，兩人表情尷尬。



媒體詢問要不要幫忙王世堅站台？何志偉則說，8席全上。高嘉瑜牽起兩人的手喊“8席全上”，但何志偉似乎也尷尬沒有喊出口。高還說你怎麼都不喊，王還幫忙緩頰“他有喊啦”。