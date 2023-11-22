電子商務積極促進消費恢復擴大

貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣鼓勵當地企業抱團發展電商產業，助推“黔貨出山”，帶動農民增收。圖為該縣一家電商企業的展廳，直播平台的工作人員在整理農產品。（來源：人民視覺） 中評社北京11月22日電／據人民日報海外版報導，國家統計局數據顯示，10月份，社會消費品零售總額43333億元，同比增長7.6%，增速比9月份加快2.1個百分點。扣除價格因素，社會消費品零售總額實際增長8.4%，比9月份加快2.3個百分點。值得注意的是，1至10月，全國實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重為26.7%，占比較上年同期提升0.5個百分點。



日前，商務部電子商務司負責人表示，今年以來，電子商務在促進消費恢復擴大、暢通國內國際雙循環方面發揮積極作用，呈現以下特點：



網絡零售穩步增長。1至10月，全國網上零售額12.3萬億元，增長11.2%，實物商品網上零售額對社會消費品零售總額增長貢獻率達32.1%。根據商務大數據監測（下同），1至10月，直播銷售額超2.2萬億元，增長58.9%，占網絡零售額18.1%。中秋國慶黃金周期間，住宿、旅遊、文娛和餐飲日均在線銷售額分別增長133.7%、123.1%、82.1%和19.7%。此外，商務部組織“數商興農慶豐收”活動，活動期間全國農村網絡零售額2186.9億元。



“絲路電商”推動擴大開放。商務部會同有關部門指導上海創建“絲路電商”合作先行區，對接國際高標準經貿規則，探索體制機制創新，擴大電商領域的對外開放，打造數字經濟國際合作新高地。目前，多個“絲路電商”夥伴國國家館已入駐虹橋品匯和外高橋全球匯。廣西、吉林等地發揮區位優勢，舉辦東盟網購節、跨境電商供應鏈資源對接系列活動，推動面向東盟和東北亞區域的電商國際合作。10月份，電商平台上菲律賓蜜餞果幹、印尼護發用品、智利葡萄酒、哥倫比亞咖啡豆銷售額均實現較大增長。



電商與快遞物流協同發展。中國物流與採購聯合會數據顯示，10月份，我國電商物流指數為111.9點，連續5個月保持在110點以上。主要生活服務平台數據顯示，即時電商指數增長超一成，帶動同城即時配送快速發展。截至目前，商務部累計支持建設2600多個縣級電商公共服務中心和物流配送中心，超過15萬個鄉村電商和快遞服務站點。我國跨境電商海外倉超1500個，總面積超1900萬平方米，為電商發展提供有力支撐。



國家統計局貿經司統計師付加奇說，10月份，隨著促消費政策持續發力顯效，線上消費占比繼續提高，升級類商品、大宗商品需求回升，服務消費延續快速增長態勢。“下階段，要著力提升居民消費能力，優化市場供給和消費環境，推動消費市場持續擴大，進一步發揮消費對經濟發展的基礎性作用。”付加奇說。