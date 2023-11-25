黃敬平：侯拆穿柯真面目　藍軍歸隊士氣大振

國民黨桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月25日電（記者 盧誠輝）針對“藍白郭”前晚談判破局，中國國民黨桃園市議員黃敬平接受中評社訪問認為，前晚在台北君悅飯店的政治肥皂劇，原本是台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘精心設計的鴻門宴，請君入甕想要逼國民黨2024參選人侯友宜就範接受“柯侯配”，沒想到侯卻打蛇隨棍上，當場拆穿柯文哲的真面目，讓藍軍歸隊、士氣大振。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，曾任媒體記者、國民黨“立委”吳志揚幕僚、國民黨“立委”陳學聖秘書，2014年首度參選桃園市議員當選，去年順利完成議員三連霸。



“藍白郭”前晚在台北君悅飯店最終大談判，黃敬平直指君悅會談根本就是鴻門宴，柯文哲與郭台銘原本設局想用極限施壓的方式，讓侯友宜就範接受“柯侯配”，結果沒想到卻被侯友宜反將一軍，當場拆穿柯文哲的真面目。



黃敬平說，藍軍原本相當擔心，以柯文哲的伶牙俐齒和郭台銘咄咄逼人的霸氣，侯友宜去君悅飯店可能會吃虧上當，沒想到結局卻超乎大家的想像，侯在這一局打得讓柯、郭完全無法招架，也徹底的灰頭土臉，因為柯、郭萬萬也沒想到，侯友宜竟然會用警察辦案的手法來對付他們。



黃敬平認為，君悅會談可能會讓白營支持者對侯友宜和國民黨非常憤怒，但這一群人本來就不會投給國民黨，而藍營的支持者卻因此都歸隊了，藍營基層對侯的表現拍手叫好，藍軍士氣大振。



黃敬平表示，君悅會談從一開始氣氛就不對勁，尤其是當郭台銘的幕僚黃士修建議要放倒數計時鐘的時候，徹底引發了藍營基層的眾怒，大家都認為柯文哲和郭台銘竟然會用如此不理性與不禮貌的做法，對侯友宜下最後通牒，也逼得馬英九和侯友宜不得不去這場鴻門宴。

