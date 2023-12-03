中日和平友好條約親歷者後代舉行交流活動

這是11月29日在日本東京拍攝的中日和平友好條約親歷者及友好人士後代交流會現場。（來源：新華社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，為紀念中日和平友好條約締結45周年，中國駐日本大使館日前在東京舉辦中日和平友好條約親歷者及友好人士後代交流會，與會者共同重溫締約歷史，堅定開創中日關係美好未來的信念與決心。



中國駐日本大使吳江浩邀請參與締約進程的日方親歷者及長期致力於中日友好事業的老一輩政治家、友好人士的後代座談交流。日本民間友好團體負責人、知名學者、媒體人士及中日青年代表等80餘人與會。



吳江浩致辭說，中日和平友好條約的締結，是繼邦交正常化之後兩國關係史上的重要里程碑。條約作為經由兩國立法機構批准的法律文件，在中日四個政治文件中具有特殊重要地位。條約將發展中日持久和平友好關係確立為雙方共同的目標和義務，明確規定了尊重《聯合國憲章》、互不干涉內政、使用和平手段解決一切爭端等處理雙邊關係必須恪守的基本原則。



日本前首相福田康夫表示，在當今世界持續變革、中國全球影響力不斷提升背景下，日中關係的重要性更加凸顯。應銘記老一輩志向，維護發展同中國等近鄰國家的和平友好關係。



時任外務省中國課課長田島高志和條約課首席事務官東鄉和彥等締約親歷者表示，當時日中雙方本著求同存異的精神，反復談判協商並最終實現締約，其重大意義歷久彌新，成為日中關係的基礎，期待條約精神繼續指引日中關係克服困難，不斷前進。



交流會上，時任自民黨幹事長大平正芳的外孫女渡邊滿子，前首相橋本龍太郎之子、眾議員橋本岳，中日民間貿易開拓者高碕達之助曾孫、眾議員青柳陽一郎，前內閣官房長官二階堂進之孫、法政大學教授二階堂行宣，日中文化交流協會理事長栗原小卷，全日空前會長岡崎嘉平太孫女岡崎真美等先後介紹各自在不同領域推進對華友好交流合作情況，表示要繼承先人遺志，堅定友好信念，推進交流合作，將友好傳統代代相傳。