醫保支付方式改革支持醫療新技術發展

11月1日，在重慶市北碚區歇馬街道醫保政務服務分中心，工作人員在給居民講解醫保政策。（來源：新華社） 中評社北京12月20日電／據新華社報導，在推進按疾病診斷相關分組（DRG）付費等醫保支付方式改革過程中，多地探索支持醫療新技術發展和疑難重症救治。



DRG付費是根據疾病診斷、治療方式和病人個體特徵等情況形成不同的診斷相關組，每一個診斷相關組確定統一付費標準。與傳統付費方式相比，DRG付費是一種更科學、更精細的醫保支付模式，其通過大數據的方法，對疾病診療分組，進行打包付費，避免“大處方”、過度診療等問題。



根據此前印發的《國家醫療保障DRG分組與付費技術規範》等相關文件，針對已在醫保經辦備案的新技術項目，可暫先按項目付費執行1年後，再根據數據進行測算，修訂該病種分組的支付標準；針對住院天數過長或住院費用過高等特殊情況，以及經醫保經辦機構核准可申請按項目付費的其他情況，可特殊申請按項目付費結算。在疑難重症救治方面，明確可提高疑難重症DRG組的權重值，降低輕症DRG組的權重值。



一些地方醫保部門在試點工作中探索建立DRG付費支持醫療新技術的相關機制。如河北邯鄲明確了付費異常高值和異常低值的病組可按項目付費，確定特殊治療、特殊用藥、高值耗材的清單，可以納入DRG分組，確保全覆蓋；浙江、河南、廣西、貴州等提高重點學科病組權重，適當調低基礎病組或普通病組的權重，引導三級醫療機構重點收治疑難雜症，提高醫療資源配置效率。



目前，多數省份普遍建立了特殊病例單議處理機制，對病情特別複雜、費用特別高或對分組結果有異議的特殊病例，進行專家評議，符合條件的可據實支付。