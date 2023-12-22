趙少康：賴清德是台灣和平的恐怖份子

電視政見發表會，國民黨2024副手候選人趙少康第一輪發言。（截自公視直播畫面） 中評社台北12月22日電／2024大選副手候選人政見會昨晚登場，中國國民黨趙少康在第一輪政見中挑明表示，民進黨賴清德前天在這裡說，他要把它捐做公益，信託公益，他這是騙人的，總共有三大騙。此外，美國為什麼請蕭美琴來做賴清德的副手？因為不放心賴清德嘛。賴清德是台灣和平的恐怖份子，大家要搞清楚。



副手候選人電視政見發表會國民黨趙少康第一輪發言全文如下：



很多人問我，這麼久都沒有看到你管政治，為什麼這一次跑出來？我說看到民進黨執政8年，看了心裡很害怕、會發抖，我們怕什麼？我們怕兩岸戰爭、怕我們的經濟越來越差、怕我們的孩子越生越少、怕我們的年輕人被送去當兵。



民進黨執政8年，如果做得好，我們台灣不會像現在這樣，如果你覺得民進黨做得不錯，那你就繼續支持民進黨就好了，還是你覺得這8年越來越差、台灣越來越沒前途，現在就是換人換黨做看看的時候。侯友宜、趙少康這組3號，我跟你保證，侯友宜、趙少康若當選，大家都有好日子過，大家都有好康，台灣會越來越和平，台灣的經濟越來越好，台灣的政治會越來越清廉，台灣的前途也會越來越光明。



那我們現在看看，回到賴清德他的最近很熱門的萬里的工寮，實在看不出來那是一個工寮。我去查了一下，他的土地，這是他的土地權狀，房屋沒有，因為房屋根本沒有登記，房屋根本不是一個合法的房屋。土地的權狀是多少面積呢？是755平方公尺。各位，一坪等於3.3平方公尺，等於228坪，有一個工寮228坪嗎？你看過這麼大的工寮嗎？工寮在我們的想像都是10坪20坪，怎麼會有228坪？原來以為只是一個兩層樓的房子，後來發現後面還有，旁邊花木扶疏，只差了小橋流水。這麼大的一個地方，這是工寮嗎？



賴清德前天在這裡說，他要把它捐做公益，信託公益。那我就說，他這是騙人的，三大騙，賴清德的這個工寮有三大騙。第一大騙，他說礦區完成居住權的手續以後，他就捐出來。各位，這要多久了？大家知道礦區多大，他知道嗎？他現在住在萬里，雙溪、貢寮、平溪、瑞芳，甚至台北市的內湖、南港都是。因為內湖曾經發生礦區爆炸，我還去看，我當議員時，死的人一個一個抬出來，是很悲慘。