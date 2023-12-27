國台辦：民進黨是ECFA問題難解根本原因

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月27日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華12月27日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，拒不承認“九二共識”，破壞兩岸協商的政治基礎，是ECFA相關問題難以得到解決的根本原因。如果民進黨當局一意孤行，繼續頑固堅持“台獨”立場，拒不悔改，我們支持有關部門依據規定採取進一步措施。關於台灣地區石斑魚恢復輸入，是我們秉持兩岸一家親理念，在綜合評估台灣地區農漁業者整改措施基礎上進行的，這體現了我們始終尊重、關愛、照護台灣同胞，也體現了我們重視台灣農漁民等基層民眾的訴求和利益。只要堅持“九二共識”、反對“台獨”，我們願意與島內有關方面共同努力，在符合大陸相關檢驗檢疫規定的前提下，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。



就兩岸共同關心的中止ECFA關稅減讓名單是否會擴大問題，有記者問道，ECFA項下有石化、鋼鐵、紡織和機械等相關產品，石化部分已被終止減讓關稅了。外界擔心，接下來鋼鐵和化纖產品是否會被列入下一波名單。對此有何評論？第二個問題，我們注意到，大陸方面先是中止ECFA部分關稅減讓，接下來又宣布台灣石斑魚輸入解禁。這樣的“軟硬兩手”政策可能會給台商內心帶來困惑，未來是否繼續投資大陸，也有讓一些想來大陸投資的台青觀望。對此有何評論？



陳斌華表示，第一個問題，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，拒不承認“九二共識”，破壞兩岸協商的政治基礎，是ECFA相關問題難以得到解決的根本原因。如果民進黨當局一意孤行，繼續頑固堅持“台獨”立場，拒不悔改，我們支持有關部門依據規定採取進一步措施。



陳斌華談到，第二個問題，關於中止ECFA項下部分產品的關稅減讓，剛才我已經作了很詳細回答。調查事實清晰，依據合理，採取的措施有據有節。關於台灣地區石斑魚恢復輸入，是我們秉持兩岸一家親理念，在綜合評估台灣地區農漁業者整改措施基礎上進行的，這體現了我們始終尊重、關愛、照護台灣同胞，也體現了我們重視台灣農漁民等基層民眾的訴求和利益。至於你說到的台商投資大陸會不會受到影響，數字會說話，今年1至9月，台商投資大陸的項目數同比增長23.9%，實際使用台資金額同比增長7.5%，兩岸貿易額近2000億美元，仍保持高位運行，說明兩岸經濟交流合作、融合發展的光明前景沒有變，台商投資大陸的決心沒有改變，大陸作為台商投資的最佳目的地的特點沒有改變。

