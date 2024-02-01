桃園燈會3亮點　限量龍年小提燈大方送

桃園燈會1日舉行宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月1日電（記者 盧誠輝）2024桃園燈會將在2月21日登場，今年桃園燈會共有3大亮點，包括超夯澳洲藝術家團隊ENESS來台首次免費公開展演、漢服市集重現古代元宵氛圍及雙展區主題表演不間斷，還推出3款限量龍年小提燈大方送。



中國國民黨桃園市長張善政1日下午出席桃園燈會宣傳記者會，包括桃園市議員舒翠玲與陳美梅等人都到場與會，為即將在元宵節前登場的桃園燈會提前暖身。



張善政表示，今年桃園燈會將在南昌森林運動公園及虎頭山創新園區舉辦，除將傳統技術與漢服表演結合科技互動及國際藝術作品外，也推出“桃氣龍”、“寶桃龍”及搭乘大眾運輸限量版的“春桃共榮”等3款小提燈，讓民眾來桃園賞燈也可以帶走珍貴回憶。



桃園市政府觀旅局長周柏吟指出，此次桃園燈會免費發送的限量小提燈是由榮獲多項設計大獎的韓世國設計師操刀，均以100%回收永續材料製作，“桃氣龍”結合桃園水蜜桃、桃花及象徵石門水庫的水波狀龍麟雕紋，表達龍騰萬里、遇水則發，也可做為存錢筒和吉祥物，而“寶桃龍”設計為開口式，可用來放置小糖果或零錢，龍背階梯狀設計象徵年年高升，頭上的小配件結合桃園機場、白沙岬燈塔等特色，手把上的金幣則象徵財寶在手。



周柏吟說，“桃氣龍”和“寶桃龍”2款小提燈，將在2月24、25、28日及3月2、3日於燈會現場發放，虎頭山燈區發放“桃氣龍”小提燈，南昌燈區則會發放“寶桃龍”小提燈，若民眾搭乘大眾運輸工具前往燈會現場，更將發放限定版“春桃共榮”小提燈，還有機會可以抽中限量黃金。

