】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
瑞典即將加入北約　外交部回應
http://www.CRNTT.com   2024-02-28 00:36:46


外交部發言人毛寧（中評社　海涵攝）
　　中評社北京2月28日電（記者　海涵）外交部發言人毛寧2月27日在例行記者會上就瑞典即將加入北約應詢表示，在歐洲安全問題上，中方希望各方堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，本著安全不可分割原則，在尊重彼此合理安全關切基礎上，通過對話協商，構建起均衡、有效、可持續的安全框架，實現地區和平與長治久安。

　　關於中國和瑞典的關係，毛寧指出，中方立場是一貫的。我們重視同瑞典的友好合作。
 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：