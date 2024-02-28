瑞典即將加入北約　外交部回應

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月28日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧2月27日在例行記者會上就瑞典即將加入北約應詢表示，在歐洲安全問題上，中方希望各方堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，本著安全不可分割原則，在尊重彼此合理安全關切基礎上，通過對話協商，構建起均衡、有效、可持續的安全框架，實現地區和平與長治久安。



關於中國和瑞典的關係，毛寧指出，中方立場是一貫的。我們重視同瑞典的友好合作。

