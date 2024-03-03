全國愛耳日：科技叩開“無聲之門”

中評社北京3月3日電／據新華社報導，3月3日是全國愛耳日，今年的主題是“科技助聽，共享美好生活”。隨著科技發展，越來越多的聽障人士叩開“無聲之門”，重回有聲世界。



科技助聽 帶來“聲”的希望



1995年，已失聰十年的陸鋒以“放手一搏”的心態在北京協和醫院接受了人工耳蝸植入，成為中國大陸首位多導人工耳蝸植入者。



18厘米的刀口、8小時的手術、長達2個月的恢復期——借助當時有限的技術條件，陸鋒幸運地回歸有聲世界，改變了人生軌跡。



此後近30年，他致力於推動科技助聽事業的發展，現在他是中國聾人協會人工耳蝸植入者委員會主任。



“從第一例到現在，全國已有約12萬人接受人工耳蝸植入手術，我國科技助聽事業飛速發展。”陸鋒說，隨著手術技術的發展，現在手術創口僅3厘米左右。



“人工耳蝸主要適用於重度以上、使用助聽器效果不理想的感音神經性耳聾患者。”北京協和醫院耳鼻喉科主任醫師高志強介紹，人工耳蝸外機、植入體和手術技術都有顯著進步，最新的一體式外機可以隱藏在頭髮裡，耳部不再需要佩戴設備。



此外，助聽器不僅具備了噪音抑制、語音識別等智能功能，還能夠通過藍牙與手機、電腦等設備連接，實現音樂播放、電話接聽、遠程調機等功能。



從無到有，從有到精，科技助聽正在為越來越多的聽障人士帶來“聲”的希望。

