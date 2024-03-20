“新中式”激活年輕人文化基因

汉服爱好者在英国“伦敦眼”前展示汉服。（图片来源：新华社） 中評社北京3月20日電／據光明網報導，中式夾襖搭配牛仔褲、盤扣皮衣叠穿帽衫、針織毛衫配馬面裙……近來，一場由“新中式”穿搭引領的時尚風潮悄然湧動，在街頭巷尾，在旅遊景點，總能見到其身影。



某電商平台銷售數據顯示，今年1月以來，馬面裙等漢服品類成交額同比增長超300%；春節期間，漢服品類成交額同比增長325%。“為什麼年輕人都喜歡‘新中式’”等話題接連登上熱搜。某短視頻平台上，帶有“‘新中式’穿搭”話題的短視頻播放量超過106億。



受到年輕一代追捧



既能體現中華優秀傳統文化魅力，也能融入日常穿搭，“新中式”服裝正受到年輕一代追捧。



“‘新中式’穿搭和傳統節日的適配度太高了，我在春節就選擇了漢服作為‘拜年戰袍’。”在北京就讀研究生的周同學說，“春節是中國的傳統節日。‘新中式’穿搭包含中國傳統服飾元素，既貼合傳統節日習俗，又非常喜氣。”



眼下正是春光明媚的時節。游園賞春，“新中式”穿搭與中式建築相得益彰。有自媒體博主在社交平台分享了她的故事：一天，她身著漢服在蘇州拙政園游玩，被一位外國小姐姐稱讚很漂亮。那位外國小姐姐為她拍下了一張照片：燦爛的陽光下，整個人兒仿佛在發光。“那一刻，我感到更多的是中華五千年文明在發光，心中的自豪感油然而生。”這位博主在帖子中稱。



“新中式”新在哪裡？“新中式”服裝並沒有全套傳統服飾那麼隆重華麗，主打既保留傳統特色，又時尚實用。比如一些“新中式”服裝中的花鳥、山水暗紋融入得十分巧妙，這些精致的圖案僅在陽光下若隱若現，低調典雅，既能穿上出游，也能穿著上班。



來自福建的鄭朝英，因喜愛的歌手在演出時穿漢服，開始瞭解“新中式”穿搭。她說：“我上班的時候穿過‘新中式’襯衫搭配褲子，或者是襯衫搭配馬面裙，感覺很合適。我也曾把有時尚設計感的旗袍作為禮物送給朋友，她也很喜歡。”

