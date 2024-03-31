面向未來，中非攜手推進多領域人才合作

中評社北京3月31日電／據新華社報導， 近年來，在共建“一帶一路”和中非合作論壇框架下，中國與非洲的人才合作日益深入，合作方式和領域不斷豐富。從修建學校、捐贈設備，到分享先進職教經驗和組織各領域培訓，再到推進中非智庫論壇、中非青年創新創業大賽等交流活動，魯班工坊、孔子學院等眾多人才合作重點項目落地，幫助非洲國家培養適應當地現代化需求的人才，為非洲大陸可持續發展注入新動力。



非洲聯盟（非盟）將2024年定為教育主題年，旨在以此推動經濟社會轉型、提升人民福祉，實現《2063年議程》願景。非盟委員會經濟發展、貿易、旅遊、工業與礦業委員阿爾伯特·穆昌加表示，非洲同中國在相關領域合作正在推動非洲人力資源優化，促進非洲經濟社會發展，期待在《中非人才培養合作計劃》等框架下取得更多成果。



“期盼更多魯班工坊”



在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的魯班工坊實訓室，當地教師約納斯·阿凱萊正熟練地操作來自中國的機電一體化平台，模擬流水線上生產過程，向學生講解自動化設備的操作和運行原理。



阿凱萊今年39歲，他在中國深造時接觸到魯班工坊這種創新教學模式。他高度認同這種結合理論學習與實踐的模式，回到埃塞後申請到魯班工坊任教。“現在的埃塞年輕人很幸運，他們有機會來魯班工坊學習，我期盼未來在埃塞能有更多這樣的工坊。”



實訓室門口，照片墻上掛滿魯班工坊畢業生在企業裡操作設備的工作照。“這些照片都是企業主動發來的，他們對畢業生的表現非常滿意。”埃塞魯班工坊中方負責人江絳說，一些企業甚至主動提出把員工送到魯班工坊學習。



自2019年非洲第一家魯班工坊在吉布提建成並運營以來，已有10餘家魯班工坊在非洲相繼落地，致力於分享中國優秀職教經驗，助力當地人才建設。埃塞魯班工坊於2021年揭牌運營。據介紹，工坊已被非盟總部確定為面向全非洲的高素質技能人才培訓中心，並為世界銀行的東非職教一體化項目提供培訓服務，培訓對象包括埃塞、肯尼亞、坦桑尼亞等國的職教人才。

