中評智庫：台灣學者論十九大意義

中共十九大清楚表明，中國的和平統一不可阻擋。 中評社香港2月15日電/台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《十九大的歷史性意義與中共對台政策框架》，作者認為：“十九大對世界的意義，將一如中共十一屆三中全會對中國的意義。“中國特色社會主義現代化強國”不僅僅是中國的願景或希望，而是“頂層設計＂。因為它已經具備了相當的基礎，同時在前進的征途上，我們也看到了道路，看到了階段性目標，看到了邁向現代化強國的決心、意志和能力。它不再是‘摸著石頭過河’，也不是按圖索驥，而是按圖施工。在此目標之下，對台工作的方向就是主動扯動國家的‘和平统一’。主動统一的工作分為建設性工作和清除妨害统一的工作。”文章內容如下：



一、意義非凡的十九大



中共十九大毫無疑問是2017年世界歷史上的大事，它之所以重要不再僅僅因為中國大陸是一個大國和富國，而是因為這五年他的總書記習近平改變了中國共產黨，這五年中國共產黨蛻變了中國，這五年中國推動了世界。因此，中國共產黨十九大，只是一個黨的代表大會就吸引了全球130多個國家、逾三千名記者前往採訪報道（注1）。而習近平三萬多字的報告也沒有令他們失望，如果他們了解中國，他們會從習近平的報告中，聽到中國的聲音，聽到世界的聲音，聽到時代的聲音。



從中國發出的聲音是中國面對“世界經濟復甦乏力、局部衝突和動盪頻發、全球性問題加劇的外部環境”，中國的“國內生產總值從五十四萬億元增長到八十萬億元，穩居世界第二，對世界經濟增長貢獻率超過百分之三十。”這樣的中國已經不是備受欺侮的中國，不是尋找民族復興之道的中國，也不是以廉價勞動力為外國資本家加工的中國，而是在“國際影響力、感召力、塑造力進一步提高，為世界和平與發展作出新的重大貢獻”的中國。這裡我們看到的中國，這個國家和民族並沒有因為近世紀的屈辱而尋思報復，而是通過自身的努力、探索和堅持重新站回世界的舞台的國家，以自身的努力獲得的成就來洗刷恥辱，不是以破壞、以打敗對手來洗刷恥辱。



對世界中國發出的聲音是中國將以濟弱扶傾的價值觀，以“構建人類命運共同體、促進全球治理體系變革”的作為，以“一帶一路”的構想，奉行互利共贏的開放戰略，堅持正確義利觀，樹立共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，謀求開放創新、包容互惠的發展前景，促進和而不同、兼收並蓄的文明交流，構築尊崇自然、綠色發展的生態體系，共建和平的世界。因為中國人深知“中國人民的夢想同各國人民的夢想息息相通，實現中國夢離不開和平的國際環境和穩定的國際秩序。”對世界而言，中國人打算用貢獻來提升自己，所以世界必然從中國得實惠。