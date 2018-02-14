中評智庫：香港基本法的成就與問題

香港特區行政長官林鄭月娥在香港特區成立二十周年基本法研討會上致辭。 中評社香港2月14日電/香港城市大學法律學院教授、法學博士朱國斌在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《香港基本法實施二十年：成就、問題與展望》，作者認為：“檢視《基本法》實施的二十年，就是審視回歸二十年來香港的成就和問題。對於《基本法》實施的成就，不妨給予充分的肯定；對於《基本法》實施中的問題，亦應作出深刻的反思；在此基礎上，方可以樂觀的心態展望香港的前途。”文章內容如下：



1997年7月1日，中華人民共和國恢復對香港行使主權，從而實現了長期以來中國人民收回香港的共同願望（俗稱“香港回歸”）。這一日，不止是中英之間權力的交接，更是新舊憲制秩序的交替——香港由英國治下的“殖民地”（中國官方並不承認香港是英國的殖民地，1972年聯合國大會將香港從殖民地名單上刪除，但後者僅意味著香港不是享有自決權的殖民地，無法否認英國在香港實行殖民統治的事實）變為主權國家之下的特別行政區，《香港基本法》取代《英皇制誥》和《皇室訓令》，成為香港特區制度的憲制基礎。彈指間，香港回歸已逾二十年。香港特別行政區的二十年，也是《基本法》實施的二十年。《基本法》之於香港，猶如錨之於輪船。二十年來，儘管經歷各種大風大浪，《基本法》始終如“定海神針”，確保香港在風浪中屹立不倒。誠然，《基本法》的實施並非一帆風順，其間亦曾有過多次重大爭議，但這部法律仍然是中央與香港社會之間的“最大公約數”。



一、成就篇：《基本法》實施二十年的成就回顧



1987年4月，“一國兩制”總設計師鄧小平在會見《基本法》起草委員會的委員們時表示，“這個基本法很重要。世界歷史上還沒有這樣一個法，這是一個新事物”，“我們的‘一國兩制’能不能夠真正成功，要體現在香港特別行政區基本法裡面”。的確，這份獨一無二的憲制性文件為香港回歸後的繁榮和穩定奠定了基礎。



毋庸諱言，《基本法》實施過程中有不少爭議，但這些爭議並不能抹殺《基本法》實施的成就。至少在以下幾個方面，《基本法》實施的成就是值得稱道的：