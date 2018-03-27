中評智庫：美台提升關係 損招之失遠大於得

美台欲提升關係，貌似可獲短多，實則必是長空。 中評社香港3月27日電/深圳大學人文學院副院長沈金浩教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《美台提升關係的後果》，作者認為：“台美欲提升關係，貌似可獲短多，實則必是長空。美國該做的，還是想清楚、發揮好它真正的優勢，繼續以正面的手段，發展它的綜合國力，保持全球的領導地位，而不是用不光彩的招數，阻止中國的統一。”文章內容如下：



一、美台關係的異動



自特朗普勝選後，美台關係雖未有很大事情發生，但暗地裡波濤洶湧。2016年12月2日，特朗普破天荒地接了蔡英文的電話，又稱蔡英文為“台灣總統”。雖然其後很快改口，且其尚未執政，但開了一個很坏的先例。此前的2016年7月20日，美國共和黨首次將 “對台六項保證”列入黨綱。2016年12月美國又通過《國防授權法》並由奧巴馬簽署生效，提升美台軍事交流。2017年1月17日，美國前駐聯合國大使博爾頓在《華爾街日報》刊文表示，美國可以通過配置駐台美軍，擴大軍事裝備出口等“強化美國在東亞的軍事態勢”。2017年2月15日，美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長楊甦棣又透露，美國將在AIT新址派駐陸戰隊。7月14日，美國眾議院通過“2018國防授權法案”鼓吹所謂“台美軍艦互訪”，7月19日，美國參議院也通過此項法案。7月21日，美眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）領頭提出一項涉台議案，要求美國國務卿制定讓台灣在世衛組織中重獲世衛大會觀察員地位的策略，並向國會提出報告。10月12日，美國聯邦眾議院外交委員會通過了所謂的“台灣旅行法”草案，意圖為台美高層官員之間的互訪解禁。12月12日，特朗普簽署了“2018財政年度國防授權法案”（NDAA）。台媒13日報道稱，該法案提及，考慮美台軍艦互停的適當性與可行性，以及邀請台軍參加“紅旗軍演”等加強美台防禦關係的舉措。



種種跡象表明，即使特朗普表示了同意執行一個中國政策，美國對打台灣牌的興趣還是很大，國會中親台派、仇中國大陸者想法很多。2017年2月15日，華府專門關注台灣議題的智庫“全球台灣研究中心”（GTI）舉行特朗普政府下的美台關係研討會，“中國崩潰論”的主要製造者章家敦就說“如果我是特朗普政府，對台政策就是要根據台灣要什麼，美國就給予支持。”①美國卡內基和平基金會資深研究員提里斯（Ashley Tellis）2018年1月6日表示，“在中國軍力崛起的情況下，美國應採取清晰的策略，明確表達，一旦台灣成為中國大陸威嚇的受害者，美國有責任防禦台灣。”曾任參議員魯比歐助理，現任德國馬歇爾基金會資深研究員的佛萊爾則表示，美國不應讓與台灣關係法與六項保證成為自我約束的天花板，希望特朗普政府能發揮創意，例如讓美台高官互訪。②《華盛頓郵報》前北京分社長潘文（John Pomfret）近日撰文引述美國夏威夷東西文化中心研究員羅伊（Denny Roy）與塔夫斯大學政治系教授貝克利（Michael Beckley）的觀點，羅伊認為，中國如果發起統一戰爭，失敗的概率很高，並將損害本身的經濟及其在亞洲的地位，引發各國對中國會欺壓鄰國的疑慮。貝克利則說，美國若出兵援助，只要派出8艘潛艇，就能擊潰解放軍約40%的兩棲部隊兵力。③