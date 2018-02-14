中評智庫大數據輿情：浸會大學普通話風波

《中評智庫大數據輿情報告》（藍皮書）總第35期於日前正式出版 中評社香港2月14日電／近日，香港浸會大學（以下簡稱“浸大”）的“普通話風波”引發各界高度關注。



因不滿學校將普通話作為畢業要求，在學生會牽頭下，有抗議學生“佔領”校內語文中心8小時，校長錢大康隨即對涉事學生作出停課決定，部分學生質疑該項決定是校方“強力打壓”的手段，浸大學生會1月26日於校內發起遊行，呼籲校方撤銷停學決定。此後，兩名涉事學生至語文中心向教職員私下道歉。該“停課令”實行一周後取消，校方強調尊重學生“和平、理性”表達自己意見的權利，同時希望兩名學生從“錯誤中學習”，但有關該議題的討論仍未停歇。



中評智庫大數據中心採集自事件發生當日1月17日至1月31日的輿情數據，結合近期香港社會政治現狀，對輿情特徵進行梳理和總結，並對該議題可能造成的影響進行預判。



“普通話風波”在內地和香港社交媒體均受到高度關注，尤其在內地湧現較大面積的負面輿情，不少輿論將其與中文大學“港獨標語”等學生抗議事件掛鉤，涉事學生之一陳樂行在內地實習時，甚至因此遭到恐嚇，為保障人身安全已取消實習返港。一系列相關事件的發生，使話題熱度持續保持在高位。



建制派與非建制派之間也出現較強的輿情對抗性。建制派輿情觀點將矛頭直指涉事學生，批抗議學生將“野蠻歪理”當作“民主真理”；支持校方的停課決定，認為唯有重罰才能以儆效尤。非建制派輿情觀點以維護學生、批評學校及政府為主，斥校方打壓學生言論自由；批建制派刻意模糊焦點，將學生訴求“標籤化”為“港獨”；對香港社會政治氛圍感到悲觀。另有其他政治力量輿情觀點認為，應合理紓解此次風波，尊重學生訴求，以免校園淪為“政治角力場”。



報告全文詳見《中評智庫大數據輿情報告》（藍皮書）總第35期。

