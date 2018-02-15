李建榮出版新作　見證圓山飯店傳奇與蛻變

李建榮撰寫的兩本新書《記憶圓山－大飯店的歷史傳奇》、《行銷圓山－老飯店的甦活配方》。（中評社） 中評社台北2月15日電（記者 王淑觀）前圓山大飯店董事長李建榮近日出版兩本著作《記憶圓山－大飯店的歷史傳奇》、《行銷圓山－老飯店的甦活配方》，其中《行銷圓山》陳述他5年多董事長任內提升圓山文化形象與經營績效；《記憶圓山》則是記錄圓山大飯店創立至今的發展過程、歷史典故及他任內圓山期間兩岸交流情形、圓山故事與風貌。此二書也為其將圓山定位為“文化飯店”、“故事飯店”做了最佳的詮釋。



馬英九2008上任，兩岸啟動大交流。2008兩岸直航開放陸客來台觀光，首發團即由時任大陸國家旅遊局局長邵琪偉率團下榻圓山。兩岸兩會復談也在圓山舉行，其後陸續舉行的兩岸會談多在圓山進行。



李建榮2011年7月至2016年9月擔任圓山大飯店董事長，正值兩岸交流顛峰。李建榮接受中評社訪問，細數在此期間，圓山飯店接待的過陸方高層，包括國台辦主任張志軍、海協會會長陳德銘、前國台辦主任陳雲林等。大陸十九大政治局常委韓正、政治局委員郭聲琨、陳敏爾、蔡奇、楊曉渡、李強等6位都住過圓山。



李建榮曾是資深新聞工作者，服務於正聲廣播公司、中國廣播公司、《中時晚報》、《中國時報》長達二十年，從第一線的記者到媒體高層主管，新聞實務經驗豐富，並對時局有敏銳的觀察力及思考。後又轉任中國國民黨中央委員會，擔任過連戰主席辦公室顧問、吳伯雄主席辦公室主任、國民黨中央文化傳播委員會主任委員及亞洲物流公司董事長、圓山大飯店董事長等職，職場經歷媒體、政黨及企業界。著作：《連戰風雲》、《轉變》、《藍天再現》、《關鍵決策–319之後的國民黨決策內幕》、《歷史的轉折點–連戰大陸行》、《解凍兩岸二十年》、《百年大黨，十年風雲－由盛而衰的國民黨還能再一次絕處逢生嗎？》。



圓山飯店曾經是世界十大飯店，成立60多年來歷經風雨，除了因歲月推移顯得老舊，還曾因修建工程於1995年發生大火，停業3年，如今浴火重生，再現風華，書中也有不同時代、不同角度的圓山飯店精采照片。

