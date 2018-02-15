“北投林志玲”吳思瑤做年菜亂了手腳

有“北投林志玲”之稱的綠委吳思瑤不會做菜，只能切菜做助手。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月15日電（記者 黃筱筠）除夕夜是家庭團圓的日子，民進黨“立委”為了力挺宣布參選新北市長的“立委”吳秉叡，蘇系“立委”蘇巧慧、張宏陸、呂孫綾等人，也一起洗手作羹湯，拉抬吳的人氣。蘇巧慧在做菜過程中，送上一把蒜，意味“當蒜”（當選的台語發音），讓吳笑著收下。



“立委”平常問政非常忙碌，為了讓讓媒體有輕鬆畫面可以拍攝，六位“立委”兩兩一組展開做菜“PK賽”，吳秉叡跟呂孫綾一組做“什錦封肉羹”、蘇巧慧跟“立委”李俊俋一組做“魷魚螺肉蒜”，張宏陸則跟“立委”吳思瑤一組做“栗子燒排骨”。



一路做菜的過程，沒想到張宏陸做菜技巧不錯，知道做菜順序，反而是同一組自稱“北投林志玲”的吳思瑤不是很熟悉做菜步驟，她也說，在這之前是3天前踏進廚房煮了一碗泡麵，但是特製泡麵加了剝皮辣椒。



吳秉叡笑說，太太20年前就不讓他進廚房了，但他切菜的功力還算可以，手腳也算是俐落，同一組的呂孫綾則說，從大學開始就很喜歡研究食譜，沒事的時候就會自己煮來吃，但現在當“立委”就比較沒有時間煮，反而是回家番冰箱，看看有什麼食材，請弟弟幫她煮。



三組人在每一組一位媽媽的幫忙下，最後成品都還有模有樣。品嚐時間一到，大家都餓了，互相品嚐對方的手藝，並且投票互相票選，最佳菜餚。沒想到就是吳秉叡勝出，其他兩組則是平手並列第二。

