張百達答中評：雙城論壇影響年底選舉？

張百達接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月14日電（記者 黃筱筠）台北市長選舉，民進黨至今仍未確定是否禮讓無黨籍台北市長柯文哲，而今年年中舉辦的雙城論壇是否成為民進黨提名的變數，民進黨前中國事務部副主任、兩岸政策協會副秘書長張百達接受中評社訪問指出，只要單純化處理雙城論壇，避免政治化，以城市交流規格去處理，“民進黨也支持兩岸城市交流正常化”，影響應該不大。



今年年底適逢縣市長選舉，雙城論壇的舉辦是否會對選情造成影響？張百達對中評社表示，如果是定位在單純的兩岸城市交流，各方避免一些不必要的政治操作，甚至舉辦時程與年底選舉保持一定距離應該可以避免一些不必要的干擾。



他認為，大陸會關心台灣選情這是必然的。但台灣選舉屬於台灣內部事務，對岸也應學會尊重與理解。尤其，台灣選情複雜，大陸方面應保持超然中立，避免任何形式的介入；否則，不僅可能會適得其反，也不利於兩岸關係的正向發展。



張百達對中評社強調，民進黨並不反對兩岸正常交流，甚至也鼓勵兩岸城市交流正常化。過去包括高雄市長陳菊等綠營縣市首長也都曾經率團登陸訪問，2014年國台辦主任張志軍訪台時也首次在台舉行“菊張會”，這都是很正面的發展；此外，許多現任綠營執政縣市首長也都對開展兩岸城市交流表達了積極正面的態度。



張百達特別提到，民進黨若要長期執政，終究不可能迴避重要的兩岸議題。相對的，從兩岸關係的長遠發展來看，大陸方面也不能把國共關係等同於兩岸關係，或始終迴避民共關係正常化這道坎。這顯然需要民共雙方繼續相向而行，共同努力。

