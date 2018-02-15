圓山大飯店是福地　六位中共政治局委員住過

圓山大飯店。（照片：記憶圓山） 中評社台北2月15日電／馬英九2008年上任後，兩岸兩會復談，兩岸交流更形熱絡，許多陸方高層及團體入住圓山大飯店，前圓山大飯店董事長李建榮在近日出版的著作《記憶圓山－大飯店的歷史傳奇》揭露許多有趣的軼事。



書中指出，訪者返回中國大陸後屢屢升官進爵，大陸傳媒廣為報道，再次打響圓山大飯店於大陸的知名度。十八大的中共政治局委員中郭金龍首位到訪圓山，而2017年10月25日十九大一中全會選出的25位政治局委員中，到過圓山的就有6位，分別是政治局常委韓正、政治局委員郭聲琨、陳敏爾、蔡奇、楊曉渡、李強六位。



圓山大飯店創立於1952年，是全世界唯一一座以宮殿式建築蓋成的五星級飯店，極富歷史與文化內涵，且有“國賓館”之美譽，數十年來接待不計其數的外國“元首”，也見證諸多兩岸交流歷史大事，《記憶圓山》書中即配上許多珍貴的歷史照片，並透露不少溫馨小故事及有趣的軼事。



李建榮曾是資深新聞工作者，服務於正聲廣播公司、中國廣播公司、《中時晚報》、《中國時報》長達二十年，從第一線的記者到媒體高層主管，新聞實務經驗豐富，並對時局有敏銳的觀察力及思考。後又轉任中國國民黨中央委員會，擔任過連戰主席辦公室顧問、吳伯雄主席辦公室主任、國民黨中央文化傳播委員會主任委員及亞洲物流公司董事長、圓山大飯店董事長等職，職場經歷媒體、政黨及企業界。著作：《連戰風雲》、《轉變》、《藍天再現》、《關鍵決策–319之後的國民黨決策內幕》、《歷史的轉折點–連戰大陸行》、《解凍兩岸二十年》、《百年大黨，十年風雲－由盛而衰的國民黨還能再一次絕處逢生嗎？》。



以下內容摘自《記憶圓山》篇四鄉—兩岸交流：



從2009年開始，大陸中央決定讓各省級領導到台灣訪問，第一位是江蘇省委書記梁保華，第二位是河南省人大主任徐光春（甫卸任河南省委書記）。後續包括大陸全國婦聯前主席顧秀蓮、河南省副省長孔玉芳、湖南省副省長甘霖、江西省副省長洪禮和、陳達恆、湖南省副書記梅克保、黑龍江省副省長張秋陽、上海市長韓正（後升為上海書記，十九大後升任中共中央政治局常委）、湖北省委書記羅清泉、福建省長黃小晶、陝西省副省長景峻海（現升為北京市委副書記）、陝西省省長趙正永、貴州省副書記王富玉、貴州省副省長謝慶生、雲南省副省長顧潮曦、甘肅省副省長劉永富、青海省副省長王令浚、海南省副省長符躍蘭、四川省副書記李崇禧、四川省委書記劉奇葆（後升任為大陸中宣部長）、四川省副省長黃小祥、四川省省長蔣巨峰、浙江省委常委祕書長李強（後升任浙江省省長、江蘇省委書記、十九大一中獲選為政治局委員、甫接任上海市委書記）、浙江省省長呂祖善、河南省省長郭庚茂（後升任河南省委書記）、浙江省委書記趙洪祝（十八大後任中共中央紀律檢查委員會副書記）、廣西壯族自治區黨委書記郭聲琨（後已升任公安部長，十八大中央委員、政法委副書記、十九大一中升任政治局委員、中央書記處書記）、北京市長郭金龍（十八大政治局委員，後升任北京市委書記）、大陸全國社會保障基金會理事長戴相龍、遼寧省副省長許衛國、遼寧省長陳政高（後升任大陸國務院住房和城鄉建設部部長）、遼寧省副省長邴至剛、 廣東省省長黃華華、河北省副省長楊崇勇、龍莊偉、河北省副書記付志方、吉林省副省長陳偉根、福建省省長蘇樹林、福建書委書記尤權（十九大一中全會獲選為中央書記處書記）、安徽省省長王三運（後升任甘肅省委書記）、安徽省委書記張寶順、湖南省省長徐守盛、杜家毫（後升任省委書記）、貴州省省長陳敏爾（後升任貴州省委書記、重慶市委書記、十九大政治局委員）湖北省省長王國生（後升任青海省委書記）、山東省省長姜大明（後升任大陸國務院國土資源部部長）、山東省省長郭樹清（現為中國銀監會主席）、貴州省委副書記李軍（後調任海南省委副書記）、內蒙古自治區主席巴特爾（現升為大陸國家民族事務委員會主任）、江西省委書記強衛、黑龍江省委書記王憲魁、大陸國務院“科技部”長萬鋼等訪台期間皆入住圓山大飯店。

