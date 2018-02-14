中評社北京2月14日電／網評：從國民黨的沒落看到了什麼？



作者 胡懋仁 北京市 退休教師



2014年，國民黨“九合一選舉”大敗。敗後，國民黨陣腳大亂，一蹶不振。2016年台灣“大選”，國民黨已經注定失敗。在那以後，國民黨已經不知道自己到底該做什麼了。主要原因在於，除洪秀柱之外，所有國民黨上層大佬全都在為自己將來的政治利益擔心，而且想全力加以謀劃。這樣的政黨，這樣的政客，估計在世界上也不多見。



今年，台灣又到了縣市長“選舉”的年頭。國民黨依然在部署什麼選戰，但依然是不知所雲。國民黨現在的策略似乎是，民進黨支持率大降，國民黨支持率有小幅回升。國民黨就想靠著這麼點優勢，就想在選戰中獲勝，這是不是太有點奇葩了？



國民黨為什麼敗？主要原因在於國民黨雖然在口頭上支持九二共識中的一個中國的說法，但在實質上根本不希望國家統一。而且，在國民黨執政期間，並不下大力氣反對台獨，也不下大力氣推動台灣經濟。一個貨貿協定，僅僅一個什麼“太陽花”運動，就搞得國民黨灰頭土臉，不敢堅持。



總的來看，現在的國民黨沒有目標，沒有大的綱領，以為選舉就是一切。這樣的國民黨，不要說2020年，就是今年的縣市長選舉，成績也不會好看到哪兒去。正是因為沒有目標，沒有綱領，在國民黨處於低潮的時候，不知道走基層路線，不知道宣傳群眾，更不知道動員群眾和組織群眾。天天漂在上面，都不知道他們在想什麼。洪秀柱算是有想法的人，也是有目標的人，但可惜的是，在國民黨內，像洪秀柱這樣的實在太少了。原因也在於，國民黨內的根子早都爛掉了，一兩個洪秀柱根本不可能讓國民黨翻過身來。



而且洪秀柱的目標很明確，就是要走和平統一的道路。這樣的目標，這樣的道路，在國民黨內是根本不能容忍的。所以，在2016年，國民黨沒有一個高層敢站出來宣布參選，而洪秀柱敢站出來，已經是一種衝鋒陷陣的氣勢。有敢衝鋒陷陣的，但國民黨卻不允許她充當這個先鋒官。硬是搞了一場換柱的鬧劇，這是生生要自殘哪。沒辦法。國民黨病入膏肓，還能走什麼路？



據有人研究，當年，孫中山改組國民黨。請來蘇聯顧問鮑羅廷，就是想按照列寧的建黨思想來改組國民黨。可能各省、市、縣黨部就是根據這個原則建立起來的吧。下面有學校、機關、還有郵局、鐵路、銀行等國管企業，也都建立了自己的黨部。不知道這樣做是不是就是按照列寧的建黨思想來改組的國民黨。但這種形式上的變化又有什麼用呢？它再怎麼折騰，仍然改變不了它是大資產階級利益的代表。

