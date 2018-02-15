李建榮談秘辛：兩岸國賓館大廚師鬥菜

2013年８月，圓山董事長李建榮（前右二）率團參訪北京釣魚台國賓館，受到國台辦主任張志軍（前中）與釣魚台賓館管理局局長瞿文明（前左二）熱忱接待。（照片：李建榮提供） 中評社台北2月15日電／有60多年歷史的圓山大飯店有“國賓館”的美譽，位於中國大陸北京的“釣魚台國賓館”也是中國大陸接待外國“元首”及舉辦國際盛事的首選，前圓山大飯店董事長李建榮任職期間即積極推動雙方交流觀摩，在其近日出版的新書《記憶圓山－大飯店的歷史傳奇》就詳述了兩岸國賓館互相學習的感人情誼，並期許圓山飯店的服務能精益求精、更上層樓。



釣魚台國賓館座落於北京西城阜成門外，總面積42萬平方米，是古代皇家園林與現代國賓館建築的結合。金國章宗皇帝完顏璟（1190-1208 年）曾在此築台垂釣，“釣魚台”因而得名，迄今已有800餘年。現代釣魚台國賓館是毛澤東在建政十年之際（1958-1959 年），責成“外交部”在古釣魚台風景區基礎上擴大修建，落成後即作為接待各國“元首”、黨政軍要員與各級領導人之責。



圓山大飯店創立於1952年，是全世界唯一一座以宮殿式建築蓋成的五星級飯店，極富歷史與文化內涵，且有“國賓館”之美譽，數十年來接待不計其數的外國“元首”，也見證諸多兩岸交流歷史大事，《記憶圓山》書中即配上許多珍貴的歷史照片，並透露不少溫馨小故事及有趣的軼事。



李建榮曾是資深新聞工作者，服務於正聲廣播公司、中國廣播公司、《中時晚報》、《中國時報》長達二十年，從第一線的記者到媒體高層主管，新聞實務經驗豐富，並對時局有敏銳的觀察力及思考。後又轉任中國國民黨中央委員會，擔任過連戰主席辦公室顧問、吳伯雄主席辦公室主任、國民黨中央文化傳播委員會主任委員及亞洲物流公司董事長、圓山大飯店董事長等職，職場經歷媒體、政黨及企業界。著作：《連戰風雲》、《轉變》、《藍天再現》、《關鍵決策–319之後的國民黨決策內幕》、《歷史的轉折點–連戰大陸行》、《解凍兩岸二十年》、《百年大黨，十年風雲－由盛而衰的國民黨還能再一次絕處逢生嗎？》。



以下內容摘自《記憶圓山》篇四兩岸交流：



2013年，在即將就任大陸外交部部長的王毅支持下，新任大陸國台辦主任的張志軍邀圓山專業團隊訪敘，兩岸國家級賓館終於有了互相學習的佳機，圓山同仁體驗釣魚台專業接待禮儀與技巧，獲益良多。釣魚台國賓館率團回訪圓山，亦對圓山建築氣勢、溫馨服務，留下深刻印象。



從1949 年兩岸隔海分治以來，蔣介石與毛澤東對一個中國是抱持“漢賊不兩立”的零和鬥爭立場。因此，外交戰場上的勝負，尤其接待國賓，就成了歷史的縮影。

