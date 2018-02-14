社評：台旅法若通過 中美互信關係蕩然無存

中評社北京2月14日電（評論員 郭至君）今年1月初，“台灣旅行法”議案在美國眾議院獲得通過後送交至參議院，大約一個月後，參議院外委會於當地時間2月7日再次無異議通過，至此，該議案將送參議院全院大會表決。由於參議院外委會採用的是眾議院版本，意味著參議院院會若是通過，將不需要兩院再協商新版本，可直接送白宮由總統簽署後生效。美國國會這麼一折騰，中國立即表示了強烈不滿和堅決反對，並已經向美方提出了嚴正交涉。為什麼？因為，這個可能嚴重損害中美關係的議案朝著真正變成法律又更近了一步。



悉知歷史的人都很清楚，中美兩個國家先後在1972年2月28日簽訂了《上海公報》，1978年12月15日發表了《中美建交公報》，1982年8月17日簽訂了《八一七公報》。而這三個聯合公報中，美國均強調了“承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。”在此範圍內，雙方同意，美國人民將同台灣人民繼續保持文化、商務和其他非官方關係。而在此基礎上，中美兩國關係才實現了正常化。換句話說，中美兩國在四十多年前就已經達成協議——美國無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行“兩個中國”或“一中一台”政策。中美三公報是兩國關於兩國關係以及中國台灣問題的重要歷史文件。堅持一個中國政策和中美三個聯合公報的原則也成為中美關係健康發展的政治基礎。



然而，一個認為“台美始終缺乏有效溝通，阻礙雙方關係發展”的“台灣旅行法”議案卻給剛剛進入新時代的中美關係帶來了巨大挑戰。眾所周知，一旦“台灣旅行法”無異議在參議院院會通過，這便是繼美國國會1979年通過《台灣關係法》以來，再次以立法手段要求美國行政部門“友台”的一部重要法律。未來，台灣外事主管機構負責人、防務主管機構負責人或其他部門負責人將有機會出現在華盛頓特區，公開進出美國國務院、五角大廈等聯邦政府機構，這意味著美台交往公開化、官方化，造成實質上兩方是“國家與國家”的關係，而中美關係的政治基礎和兩岸和平的基礎則都將受到嚴重衝擊，損毀殆盡。



到那時，中美之間必然會發生激烈對抗，專家甚至預言，嚴重起來，會導致中美斷交。

