中評社北京2月14日電／網評：以色列戰機被擊落 中東局勢更混亂



來源：中國網 作者：蘭順正 中國網時事評論員



以色列國防部2月10日證實，以軍一架F-16戰鬥機當天遭敘利亞防空火力擊落，在以北部邊境地區墜毀，兩名飛行員逃生，一輕傷一重傷。



對於此次墜機的起因，雙方各執一詞。以色列軍方指揮部發言人喬納森·康利庫斯表示，當天早些時候以軍雷達探測到一架伊朗無人機從敘境內進入以色列領空，以軍直升機升空攔截該無人機。隨後以軍出動戰機反向追蹤，對敘境內操控無人機的“伊朗目標”進行空襲，不料遭到敘防空部隊炮擊，造成一架F-16戰鬥機被擊中，飛機在以境內墜毀。伊朗方面則否認出動過無人機，敘利亞稱還擊以色列的野蠻入侵，並擊落了數架飛機。



不過無論如何，以軍有一架戰機被擊落已經是板上釘釘的事實。從另一個角度考慮，這次會不會是伊朗與敘利亞聯手給以色列的“套”呢？



以方稱是由於伊朗無人機的入侵，才對敘境內的目標進行追脈溯源式的打擊。假設該無人機真實存在，那麼這架無人機會不會是一個誘餌呢？



要知道，以色列在海灣戰爭中，曾遭到過伊拉克“飛毛腿”導彈的襲擊，而且由於長期深受黎巴嫩真主黨武裝火箭彈的襲擾，所以這些年來以色列一直在打造自身的防空反導體系。經過多年的苦心經營，以色列現在已經形成了完備的遠中近三層攔截體系：近程—反火箭彈、迫擊炮的“鐵穹”攔截系統；中近程—美國“愛國者”防空導彈和以色列、美國聯合研製”箭-2“反導攔截系統；遠程—“箭-3”攔截系統。



在2017年3月17日，四架以軍戰機空襲了敘利亞中部古城巴爾米拉附近的一處政府軍據點。當天敘利亞政府軍也發射了幾枚S-200防空導彈來回應，最終有一枚S-200被以色列的“箭-2”反導系統擊落。能夠擊落對方的防空導彈，已經從側面印證了以軍防空反導能力。對於這一點，以色列的老冤家伊朗可謂心知肚明。



而派遣突防能力不強的無人機進入以色列的領空，對它的下場也應該早就預料到了。關鍵是隨後以色列的反應，這才是精彩的部分。按照以色列的秉性，只要感受到威脅，就會不管不顧發起先行打擊，將問題扼殺在萌芽狀態，為此對敘利亞境內的目標，以軍早就發動了多次空襲。此次既然對方主動挑釁，當然要還回去，越境攻擊源頭就成為了大概率事件。

