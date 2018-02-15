李建榮憶圓山員工觀摩釣魚台國賓館　讚嘆

圓山飯店與釣魚台國賓館交流，雙方主管於萬柳堂前合影。(照片：李建榮提供) 中評社台北2月15日電／2014年APEC在中國大陸舉行，位於中國大陸北京的釣魚台國賓館是接待的主要場所，前圓山大飯店董事長李建榮在近日出版的著作《記憶圓山－大飯店的歷史傳奇》詳述釣魚台國賓館如何準備迎接這場國際盛事，從館區布置、日常的清潔維護、餐具的準備、貼心的服務均令人驚豔，而且釣魚台服務員均是萬中選一，不僅顏質佳、能力高，且儀態優雅，也往往是會場中媒體鏡頭捕捉的亮點。



釣魚台國賓館座落於北京西城阜成門外，總面積42萬平方米，是古代皇家園林與現代國賓館建築的結合。金國章宗皇帝完顏璟（1190－1208 年）曾在此築台垂釣，“釣魚台”因而得名，迄今已有800餘年。現代釣魚台國賓館是毛澤東在建政十年之際（1958－1959年），責成外交部在古釣魚台風景區基礎上擴大修建，落成後即作為接待各國“元首”、黨政軍要員與各級領導人之責。



圓山大飯店創立於1952年，是全世界唯一一座以宮殿式建築蓋成的五星級飯店，極富歷史與文化內涵，且有“國賓館”之美譽，數十年來接待不計其數的外國“元首”，也見證諸多兩岸交流歷史大事，《記憶圓山》書中即配上許多珍貴的歷史照片，並透露不少溫馨小故事及有趣的軼事。



李建榮曾是資深新聞工作者，服務於正聲廣播公司、中國廣播公司、《中時晚報》、《中國時報》長達二十年，從第一線的記者到媒體高層主管，新聞實務經驗豐富，並對時局有敏銳的觀察力及思考。後又轉任中國國民黨中央委員會，擔任過連戰主席辦公室顧問、吳伯雄主席辦公室主任、國民黨中央文化傳播委員會主任委員及亞洲物流公司董事長、圓山大飯店董事長等職，職場經歷媒體、政黨及企業界。著作：《連戰風雲》、《轉變》、《藍天再現》、《關鍵決策–319之後的國民黨決策內幕》、《歷史的轉折點–連戰大陸行》、《解凍兩岸二十年》、《百年大黨，十年風雲－由盛而衰的國民黨還能再一次絕處逢生嗎？》。



以下內容摘自《記憶圓山》篇四—兩岸交流：



2014年11月，北京是APEC東道主，釣魚台國賓館與北京飯店承擔接待要務。APEC結束後，我認為應趁其記憶猶新之際再次推動兩單位交流。時值釣魚台賓館管理局人事異動，由曾任大陸駐加拿大、斐濟國大使的章均賽局長接任，我再次提出交流計劃，希望也能參訪北京飯店、人民大會堂、APEC會議場地―北京日出東方凱賓斯基酒店，以及大陸最古老的天津利順德大飯店。



釣魚台服務員萬中選一 顏質佳能力高儀態優雅



2015年5月21日，承章局長好意安排，我再度率團訪問釣魚台，此外，也到其他有歷史文化特色的飯店參訪，我們依序參訪了利順德、人民大會堂、北京飯店、凱賓斯基酒店。釣魚台國賓館高層與北京飯店王泉生總經理等都親自接待，並分享APEC期間在水立方舉辦的互聯互通歡迎晚宴接待經驗。釣魚台甚至還向圓山同仁展示了兩套為APEC精心打造的餐具、菜單。這套精美的餐具，是由主辦單位北京市政府全新訂製，會後餐具可出售，這樣的作法值得我們參考。

