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中評鏡頭：新竹縣狗年小提燈柴犬祝招財
http://www.CRNTT.com
2018-02-14 00:30:11
新竹縣2018新年元宵小提燈，以逗趣、可愛的柴犬作為創意發想。（照片：新竹縣政府提供）
中評社新竹2月14日電（記者 黃文杰）為迎接新春狗年並配合新埔元宵活動，新竹縣政府特別製作“招財旺旺狗”小提燈，提燈設計以逗趣、可愛的柴犬作為2018新年元宵小提燈創意發想，並取其“柴”的諧音（財），象徵為新的一年，招來源源不絕的財富。
新竹縣長邱鏡淳表示，希望喜氣的紅色，讓好運與福運，隨著新年新氣象能旺旺一整年。
新竹縣府表示，“招財旺旺狗”小提燈配合新埔元宵活動，預計於3月2日開始發放。
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