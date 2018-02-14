孫揚明：朝韓和解　美國可能更拉台灣抗中

孫揚明接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月14日電（記者 張嘉文）在韓國平昌舉行的冬季奧運會促成韓國與朝鮮大和解，是否對當前兩岸關係有所影響和啟發？前國民黨智庫“國政基金會”副執行長孫揚明向中評社表示，朝韓和解不符合美國利益，加上會擴大中國對朝鮮半島的影響勢力，美國極可能拉台灣來對抗中國大陸，屆時對兩岸衝擊只會更大，而這樣才符合美國利益。



朝鮮與韓國在2018年平昌冬奧大和解，成為全球最受矚目的焦點，後續雙方會往何方向發展受到關注，孫揚明接受中評社訪問表示，朝鮮會選擇此方式，是因為美國給的壓力很大，朝鮮也利用韓國抵擋美國壓力，順便把韓國跟美國扯開，至於會不會繼續走下去，沒有人知道，韓國總統文在寅當然希望繼續推動雙方的關係，可是美國對此非常吃味。



孫揚明說，可是美國人也沒有錯，朝韓和解的確對美國西太平洋戰略有很大殺傷力，如果雙方真的坐上談判桌，這不符合美國利益，每個國家都有自己的利益，用自己的算法，告訴你的利益應該在怎樣情況下才能實現。譬如美國賣台灣武器也一樣，覺得台灣需要才賣，或是設定台灣要扮演一個角色，按照這角色才把那樣的武器賣給你。



孫揚明向中評社表示，再回過頭看朝韓，這次能走多遠，雙方如果慢慢談起來，第一個擔心的是美國，美國在亞太最後一個盟友是日本，而日本最在乎的是朝鮮，雙方敵對意識最強，如果朝韓沒有問題了，那美國在韓國的部隊要不要撤出？撤出後最前緣的佈署就是日本，那日本願不願意？



孫揚明提到，朝韓開始對話後，對韓國安全最重要的是中國大陸，因為大陸可以牽制朝鮮，他們的生存資源絕大部分來自大陸，那這樣會不會讓大陸對朝鮮半島擁有更大影響力，美國當然不願意看到這樣狀況，那會不會拉台灣來牽制大陸？這些都是可能出現的局面，所以朝韓局勢對兩岸一定會有影響，就看哪條路影響力會比較大。



孫揚明強調，如果中國大陸在朝鮮半島影響力增加，美國極可能會拉台灣來對抗大陸，那這樣兩岸衝擊會更激烈，但是這才符合美國利益。