沒尾牙也沒年終　國民黨工淒涼過年！

吳敦義上任後，黨內的財務調度一直是最困擾之處。（中評社資料照） 中評社台北2月14日電（記者 張嘉文）今天就是小年夜，各機關行號都在舉辦尾牙迎接新年到來，但因黨產遭凍結財務遇到困難的中國國民黨卻顯得特別悲戚，不僅沒有尾牙抽獎，黨中央也確定發不出年終獎金。國民黨發言人洪孟楷受訪表示，要請所有黨工理解黨的難處，但在薪資發放部分，在主席吳敦義上任後皆如期如實發放，讓同仁可以無後顧之憂的安心工作。



在財務狀況不佳之下，國民黨上月底裁員20人，黨中央雖表示這些遭裁員者都是因不適任，但這些小細節的確透露出國民黨面臨的問題。另外，國民黨日前雖已發函向黨產會爭取於農曆年前發放大量解僱勞工剩餘結算金，但也都沒有結果，黨產會甚至在13日，除夕前兩天，未做任何書面處分下，以電話告知台銀不得再開支票支付國民黨勞工退休金。



對於國民黨的財務狀況，洪孟楷向中評社表示，今年國民黨確實因為黨產會的箝制讓現金凍結造成調度上困難，也因此300多位的黨工沒有辦法獲得年終奬金，這一點要請所有辛勤努力的黨工理解，也感謝所有同仁及同仁的家人們體諒。



洪孟楷強調，至於薪資部分，在主席吳敦義上任後皆如期如實發放，讓同仁可以無後顧之憂的安心工作，這一點也是吳敦義最重視的一個部分。當然對比現在執政黨又是加薪又是年終難免有相互比較的狀況，但是國民黨相信正道不孤，而我們的堅持一定會讓全台民眾看在眼裡，這一切對待政敵的不公義也會轉化為力量，讓國民黨越來越強壯。