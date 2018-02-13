美航天局宣布將推行國際空間站的商業化

中評社北京2月13日電／美國航天局12日發布2019財年預算報告，宣布美政府計劃推行國際空間站的商業化，並將於2025年終止對國際空間站的直接支持。



美國航天局表示“將資金轉投向創新性的新項目中，並提供資金支持公私合營計劃”，最終使這一國際航天項目私有化。



“我們將依賴商業夥伴開展近地軌道研究。”美國航天局代理局長羅伯特·萊特富特在將提交國會的預算報告發布後發表聲明說。



根據預算報告，美國航天局將分別在2019年和2020年各投入1.5億美元，以鼓勵開發商業化的近地軌道平台，2020年後投入還將逐年增加。



美國航天局2019財年預算總額為199億美元，比上一財年增加了約4億美元，其中105億美元計劃用於新的探索項目，目的是讓人類重返月球進行長期開發和利用，並繼續前往火星和其他目標展開人類任務。



國際空間站預算在2019年到2023年間維持在大約14.6億美元的水平，但考慮到通貨膨脹影響，實際上逐年有所減少，而2018財年預算中，國際空間站在未來數年的預算逐年增加。



儘管美國航天局宣布最終將停止資助國際空間站，但提出2018年的首要工作目標包括實現由美國完成宇航員往返國際空間站的任務，以“結束我們對俄羅斯航天飛行能力的依賴”。



國際空間站始建於1998年，主要功能是作為微重力環境下的研究實驗室，投資總額超過1000億美元，是以美國和俄羅斯為主，日本、加拿大、歐洲航天局成員國等多國聯合參與的一項國際合作項目。國際空間站的設計壽命最初只有15年，後一再延長，目前已延至2024年。



目前俄羅斯“聯盟號”飛船是宇航員往返國際空間站的唯一交通工具。俄羅斯方面今年1月表示，打算在國際空間站退役後，以部分俄羅斯艙段為基礎建造新的軌道空間站。



（來源：新華網）