春運鐵路旅客達3.9億　高鐵讓囧途變坦途

中評社北京2月13日電／外媒稱，成百上千萬中國人擠上火車回家過年，猶如一年一度的朝聖。這一既擁擠又往往很不舒服的體驗正因中國向高鐵世界的進發而迅速改變。



另據彭博新聞社網站2月12日報道，中國已經擁有全球里程最長的高鐵列車網絡，但它將繼續投入，使鐵路里程在兩年後達到15萬公里。



根據官方數據，2017年春節中國曾創下單日1096萬人次火車出行紀錄，而且高鐵列車乘坐人次首次超過傳統列車乘坐人次。



中國計劃到2030年有八條橫貫東西的高鐵主幹線，還計劃再建成八條縱貫南北的主幹線。



這將使欠發達的西部地區也開通高鐵。高鐵最初的重點是把中國較富裕的東海岸各主要經濟中心連接起來。



“這些線路在春節等出行高峰期可提供充足的運力，在其他時間則能刺激中國西部旅遊業和其他服務行業的增長，”上海同濟大學的鐵道專家孫章表示，“高鐵將有助於彌合中國東西部之間的經濟失衡。”



最新的西行高鐵列車於2017年12月開通，連接四川省會成都和中國西北部以兵馬俑聞名的城市西安。



家住西安的商人陳高志（音）本周將搭乘這條高鐵。他要在春節假期前回老家過年。



在從2月開始的40天春運期間，中國的鐵路旅客人次估計會達到3.9億，比一年前要多8.8%。



陳高志上次乘火車回家過年還是他上大學的時候，那趟旅程花了16個多小時。他說，這次“只需要三個小時就能到家”。



（來源：參考消息網）