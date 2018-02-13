印度最大造船廠發生爆炸

中評社北京2月13日電／當地時間2月13日上午11時左右，印度最大的造船廠發生爆炸，造成至少5人死亡，11人受傷。



俄羅斯衛星通訊社援引印媒報道稱，位於印度西南部喀拉拉邦（Kerala）的柯欽造船有限公司（Cochin Shipyard Limited）內一艘油輪水箱發生爆炸，事發時有20名工人在該油輪上工作，爆炸目前造成至少5人死亡，5人中有2人來自喀拉拉邦。警方和消防人員都已趕到現場。警方發言人表示，遇難者中有人是因為爆炸造成的煙霧窒息死亡。



據悉，遇難者大部分為船廠工人，由於事故發生當天為節假日，在場工人大多是臨時工和合同工，現場沒有正式工人。爆炸發生的原因目前尚不清楚。



印度柯欽造船有限公司（Cochin Shipyard LTD，簡稱“CSL” ）建於1972年，位於印度西海岸柯欽港口附近，是印度一個完全國有化的造船廠。在過去的30年裡，該公司已經成為印度造船、修船領域的領軍船廠。船廠具備建造和修理印度最大船舶（建造110000載重噸以下的船舶、修理125000載重噸以下的船舶），是印度唯一能建造110000載重噸船舶的船廠，經營業務覆蓋石油勘探業船只、印度海軍船只、海岸警衛隊船只和印度石油和天然氣委員會的商船，並已經建造了包括油輪、散貨輪、港口快艇、客船等各種船舶。曾被國家指定建造印度第一艘國產航母“維克蘭特”號。柯欽造船廠也是印度最大的綠地造船廠。



（來源：海外網）