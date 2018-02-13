統計顯示香港青年人口10年間下降11%

中評社北京2月13日電／香港特區政府統計處12日出版《2016年中期人口統計主題性報告：青年》。報告顯示，2016年香港青年人口776709人，占全港人口的11.1%。10年間，香港青年人口下降11.76%。



報告顯示，香港青年人口的性別比率為1044，即每1044個男青年對應1000個女青年，這表明男青年多於女青年。



報告顯示，香港能說普通話及英語的青年人口比例，在過去10年均有所增加。2006年的青年中只有54.5%及67.9%分別報稱能說普通話、英語，有關比例在2016年已分別升至67.8%及84.7%。



報告顯示，香港青年人口中，96.4%是華人，其次是南亞裔人士（1.4%）及白人（0.5%）。



報告顯示，由於青年接受教育的機會增加而推遲投身勞動市場的時間，香港青年的勞動人口參與率由2006年的46%下降至2016年的43.1%。



報告顯示，香港青年工作人口的每月主要職業收入中位數為10750港元，是全港工作人口每月主要職業收入中位數15500港元的69.4%。這主要與青年從事的職業及行業、教育程度、有限工作經驗及較少工作時間有關。



該報告所指的青年為15至24歲的人口。雖然外籍家庭傭工是居港人口的一部分，但是為了具體分析本地青年人口特征，報告內有關青年的分析不包括外籍家庭傭工。



自1961年起，香港每10年進行一次人口普查，並在兩次人口普查中間進行一次中期人口統計。香港於2016年6月至8月進行了2016年中期人口統計。全港約十分之一的屋宇單位被選中，單位內所有住戶均為訪問對象。



（來源：新華社）