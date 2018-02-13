王滬寧在看望文化界知名人士和科技專家

中評社北京2月13日電／中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧13日上午，代表習近平總書記和黨中央看望文化界知名人士和科技專家，向他們致以誠摯問候，向廣大文化工作者和科技工作者致以新春祝福。



王滬寧首先來到著名男高音歌唱家吳雁澤家中，關切詢問吳雁澤身體和生活情況，稱讚他為民族聲樂表演作出的成績，聽取他對傳承民族藝術等的建議。隨後王滬寧來到兩院院士、我國殲8Ⅱ飛機總設計師顧誦芬家中，對他88歲高齡仍致力於推動我國飛機動力技術創新發展表示敬意，顧誦芬對航空工業技術骨幹人才培養提出建議。在看望北京大學物理學教授、中國科學院院士陳佳洱時，王滬寧對他傾心發展科教事業、培養優秀人才表示感謝，陳佳洱建議國家加大對基礎研究支持力度、加強青年科技人才培養。在中國譯協主要創建者之一宋書聲家中，王滬寧對他為馬克思主義經典著作翻譯研究作出的貢獻給予充分肯定，並就加強黨的思想理論建設聽取他的建議。



文化界知名人士和科技專家對習近平總書記和黨中央的親切關懷表示感謝，對黨的十八大以來黨和國家事業取得的歷史性成就高度贊譽，對黨的十九大確立的加快建設創新型國家、推動社會主義文化繁榮興盛等戰略部署深表贊同。王滬寧表示，發展新時代文化和科技事業，要求文化工作者和科技工作者認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，樹立高度的文化自信和創新自信，扎實做好文化建設和科技創新各項工作。



中共中央政治局委員、中組部部長陳希，中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明陪同看望。中央有關部門和單位負責同志參加看望活動。



（來源：新華網）