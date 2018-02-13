美主播失言 荷蘭大使：歡迎來運河區遊覽

中評社香港2月13日電／荷蘭是冬奧競速滑冰強國，美國女主播失言說因為滑冰是荷蘭人“重要的交通方式”，在網上被嘲笑，荷蘭駐美大使館邀請主播到荷蘭一遊，大使說會接待她去首都運河區遊覽。



衛星新聞消息，平昌冬奧9日舉行開幕式，荷蘭代表隊進場時，美國資深主播凱蒂庫瑞克(Katie Couric)在美國國家廣播公司(NBC)電視節目中說：“你可能會問，他們(滑冰)為什麼這麼厲害？”“因為滑冰是阿姆斯特丹這個城市的重要交通方式。”



她說，阿姆斯特丹“有許多運河冬天會結冰。只要這些運河還在，荷蘭人會在運河上滑冰，從甲地到乙地，互相比快，或純粹為了好玩”。



但這番話招來網友無情的嘲笑，說她根本“亂掰”，“散布假新聞”。因為近年來荷蘭冬季氣溫已經很少降到攝氏零度以下。



荷蘭駐美大使館12日在推特(Twitter)上幽默回應，對凱蒂庫瑞克說：“請來荷蘭訪問，我們很樂意向妳展示荷蘭所有創新的交通工具，以及荷蘭人正在建造交通的未來。當然，我們也可以造訪最有名的溜冰場。”



然而，網路上仍有人繼續發表意見，支持主播的網友說可以找到大量照片為證，難道荷蘭人想假裝不在運河上溜冰嗎？而荷蘭網友則回應在運河上溜冰確實罕見，因為冬季相當溫暖。



凱蒂庫瑞克稍後在推特上道歉，並恭賀荷蘭隊在冬奧贏得多面獎牌。



荷蘭駐美大使館引用凱蒂庫瑞克的推文，在推特上接受她的道歉，並邀請她訪問荷蘭。荷蘭駐美國大使舒爾(Henne Schuwer)稍後也引用凱蒂庫瑞克的推文，推文誠摯邀請她造訪荷蘭，並表示他會在阿姆斯特丹接待她，帶她去運河區遊覽。