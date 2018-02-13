春節假期5個港股交易日“港股通”關閉

中評社北京2月13日電／港股受週一隔夜美股上漲影響，恆生指數13日高開1.33%，盤中一度回彈到在30100點上下；恆指收盤漲1.29%，報29839.53點；主板成交額為1288.02億港元。



由於春節假期，“港股通”將於2月13日（星期二）至2月21日（星期三）暫停交易，2月22日（星期四）照常開通。



2017年全年恆指漲幅36%，2018年恆指漲10%，“港股通”北水南下成為此前港股上漲重要動力之一。



據港交所統計，“滬港通”及“深港通”2017年內的成交量顯著增加。2017年北向成交總額達22660億元人民幣，較2016年增加193.9%；南向成交總額達22590億港元，較2016年上升170.2%。



截至13日，港股已經連續第31個交易日成交額位於1000億港元上方。此前有幾個交易日，港股成交額超過2000億港元。市場人士認為，北水缺席的這5個交易日，美股走勢將成為影響港股的因素之一。



新華社報道，交銀國際研究部主管洪灝警示投資者，此前港股上漲“港股通”北水南下是一個重要因素，而春節期間沒有北水南下，或許恆指會進一步調整。目前短期技術面疲弱或可帶來技術性反彈，但現階段抄底風險大，因為波動太大。投資者宜春節之後再進行佈局。



楊玉川也提醒，港股節後還要看美股與A股的走向，目前看起來市場的壓力較重，港股仍有繼續調整的空間。投資者短期要忍耐，不要大舉抄底。