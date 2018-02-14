任雪麗答中評：對台軟硬兩手於北京說得通

任雪麗認為北京現在對台採取軟硬兼施手法對於北京說得通 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓2月13日電（記者 余東暉）美國知名台海問題專家任雪麗（Shelley Rigger）認為，“硬的更硬，軟的更軟”的對台手法目前對於北京而言完全說得通，儘管做起來有難度，但也許北京能做到。她還對特朗普政府但似乎將台灣當做“大遊戲中的橄欖球”感到擔憂。



戴維森學院教授任雪麗日前參加喬治·華盛頓大學西格爾中心舉辦的兩岸關係研討會。她談到蔡英文在台灣民意支持度低，但實際上台灣的經濟表現並不差，認為台灣民眾的反應也許存在滯後現象。這種焦慮與不適繼續延續下去，將更不利於台灣抵抗來自對岸的經濟壓力。她還認為，不必過度解讀最近民調發現自認“既是台灣人也是中國人”的比例回升現象。



在提問部分，中評社記者問：有人說現在北京對台政策是“硬的更硬，軟的更軟”，北京剛舉行過對台工作會議，您如何看待會議傳遞出的訊息？



任雪麗說：“如果我是北京，我會很高興看到台灣人身份認同的引人注意的趨勢，但我與大陸的人們交流發現，他們對此趨勢多冷眼相待，因為他們覺得這不重要，蔡英文還在搞去中國化”。



任雪麗認為，北京方面目前正在試圖重新塑造（refigure）其對台手法，她不覺得此刻他們有很多好的選項或好的主意。最近大家都對柯文哲可能謀求台灣大位感到興奮，但在她看來有許多理由相信那不會是回答北京問題的答案。