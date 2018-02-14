張百達：朝韓藉奧運融冰　兩岸可因震災突破

張百達。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月14日電（記者 黃筱筠）朝鮮以及韓國藉由平昌冬季奧運破冰，民進黨前中國事務部副主任、兩岸政策協會副秘書長張百達接受中評社訪問指出，兩岸之前因為M503航路議題，導致雙邊緊張情勢進一步升高。但又因日前花蓮震災互動過程，使目前兩岸關係出現正面跡象，如果國台辦主任張志軍啟動熱線直接聯繫陸委會主委張小月，而不是花蓮縣長傅崑萁，效果應該會更好，台灣人民也會更有感，尤可避免外界對於這樣的操作模式是否有意分化台灣內部的不必要疑慮。



他指出，雖然朝韓融冰，但後續還有一些問題需要解決，但是朝韓已經重新開啟直接接觸的第一步。金正恩派妹妹金與正當特使，不僅與韓國總統文在寅有公開正式互動，還送出邀請函，雖然能否成行與後續發展還要觀察，但朝韓接觸有助朝鮮半島緊張情勢的緩解，這是一個好的開始。



張百達說，相對於朝韓之間的正向發展，兩岸之前卻因航路問題，導致雙方僵持、緊張關係進一步升高，但基本上還是維持可控的局面。其實，飛安問題跟兩岸春運不是“零和關係”，原本應該是可以好好處理的。正如今年春節加班機是去年底兩岸透過航空小兩會進行溝通處理，如果M503航路擴大實施之前，雙方可以透過同樣的平台機制進行溝通，排除台灣方面對於有關飛安問題的疑慮，過去這段時間的波折應是可以避免的。如今的發展，確實有令人感到比較遺憾的部份。



他說，事實上，對於陸方表達願意提供協助的訊息，蔡英文政府都有充分接收到，也對陸方的善意表達了感謝。對於受難者家屬來台部分，兩岸雙方有關部門也都秉持尊嚴、迅速、便利等原則加以協助，國台辦發言人日前在記者會上，也對台灣有關方面的努力公開表達感謝之意。整個結果或許未盡如人意，但過程中雙方彼此都表達了一定的善意，這樣的善意能否持續並加以強化，這對後續兩岸關係發展會是很重要的。



兩岸關係是否能像朝韓這樣進展？張百達對中評社說，目前看來似乎還有一些困難需要雙方共同努力加以克服。日前中國大陸對台工作會議剛結束，除了提到深入學習貫徹十九大精神和“習近平總書記對台工作重要思想”，還提到“推動對台工作在新時代有新氣象、新作為”。



他表示，除了十九大報告相關基本方略外，習近平對台工作重要思想中有“兩岸一家親”以及“心靈契合”這兩個重要核心概念或政策目標。其中所謂的“新作為”、“新氣象”究竟包含哪些內涵？“新作為”是否真正能夠符合而非背離這樣的概念與目標？如何落實如何檢驗？“新氣象”是否可能？“新時代”的兩岸關係面貌究竟和以往有何不同或超越，外界也都拭目以待。



張百達也坦言，年底選舉對今年兩岸關係發展會是一個重要變數。除了各政治勢力地方版圖的變化消長以及對2020年大選的可能影響外，是否出現涉及兩岸的敏感性公投議題，以及大陸是否會介入台灣內部的選舉等，也都是各方關注的重點。



他認為，從過去經驗來看，每逢台灣進入選舉年，大陸對台政策往往容易趨於緊縮或保守，有關部門也會想要介入其過程，從而對兩岸關係的正常發展造成一些負面影響。尤其，在目前兩岸官方互動僵局未解，兩岸執政當局亦缺乏良好溝通機制的情況下，雙方如何避免出現錯估或誤判，如何共同管控分歧，尤其如何避免因單方片面作為，從而導致敵意螺旋上升乃至出現失控的局面，應是今後這段時間的重點項目。



他指出，最後，需要關注的重點還包括，三月大陸舉行兩會之後，對台人事布局大抵就位。由於距離年底選舉還有一段時間，既然年初對台工作會議提到“新氣象”，儘管其中也提到當前台海形勢更加複雜嚴峻，但若民共雙方都能夠繼續保持善意，相互尊重，相向而行，共同努力，相較於朝鮮半島局勢此刻出現的融冰，除非兩岸共同智慧不如人家，否則對於兩岸關係的發展，我們也不應排除任何的可能性。

