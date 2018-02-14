兩岸攜手台南鄭成功祖廟迎春成功燈會

台南鄭成功祖廟迎新春，舉辦成功燈會系列活動。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月14日電（記者 趙家麟）位於台南的鄭成功祖廟，2018年逢建廟355周年，舉辦“府城成功燈會”，從春節到元宵，辦理點燈祈福、元宵燈謎、書法家揮毫，以及傳統的泉州花燈、漳州水仙花藝。走一趟鄭成功祖廟可欣賞體驗傳統文化的行春之旅。



創於1663年的鄭成功祖廟，即鄭氏家廟，為鄭成功之子鄭經所建的專祠，奉祀其父鄭成功與其母董氏，也是最早奉祀鄭成功的宗廟。台灣納入清版圖後，改稱鄭氏大宗祠，又稱昭格堂，現名為鄭成功祖廟。



鄭成功祖廟今年逢建廟355周年，又有清光緒16年的老祖神尊回鑾，遇上台南市新營區的延平王府建醮慶典，擴大舉辦成功燈會，系列活動包括在春節期間配合周邊古蹟、街區，特於廟埕搭設燈棚，辦理點燈祈福、元宵燈謎、書法家揮毫及水仙花展活動等。



成功燈會由台南市滎陽鄭氏宗親會、台南市鄭氏宗會主辦，參與活動的協辦單位跨越海峽兩岸，傳統泉州花燈、漳州的水仙花藝等，在鄭成功祖廟的成功燈會中都看得到。



成功燈會協辦單位，台灣方面有土地銀行台南分行、世界延平王會、新營延平郡王府、鄭成功文化關懷協會、台南市書法學會、台南市樂墨書法學會、社團法人台南市文化協會、台南市謎學研究會、南台科大、成功國小等；大陸方面有泉州市歸國華僑聯合會、泉州市藝術館、漳州市水仙花協會、漳州市花卉協會、龍海市水仙花研究中心等。

