中評鏡頭：台中建國市場全台最大　衝刺買氣

港式燒臘攤的吳天送師傅對他的燒雞非常有信心，希望能趁過年前衝一波買氣。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中2月14日電（記者 林谷隆）今天就是小年夜，台中最大的建國市場自上週起舉辦“年貨大市”，攤商都超量備貨，以量制價來吸引民眾利用春節前空擋來搶買年貨，整個市場700多個攤位，從魚肉蔬果南北雜貨到熱食，在一個市場內都有賣，走幾步路東西都可以買齊，辦年貨超方便。



今年攤商普遍反映人潮變多，但是民眾的消費保守，高單價的烏魚子今年銷量不好，反而是價格低廉的糖果、核果類食品，今年銷量多三成。隨著春節越來越接近，攤商也期待買氣能持續加溫，讓新的一年過的更好。



台中建國市場擁有40年歷史，是全台最大的公有零售批發市場，舊址在台中火車站旁，交通相當方便，許多住在苗栗、彰化的民眾過去都會搭著火車來逛市場。因應鐵路高架化，台中火車站站前重新規劃，2016年中搬遷至東區建成路上，新址採巴洛克式紅磚建築體，外觀非常好認，也成為現在台中新興的觀光景點。



港式燒臘攤的吳師傅告訴中評社，這幾年台灣景氣不好，今年一直等到上週五才有民眾辦年貨的感覺，過去他做的燒雞，在過年期間每天都可以賣500隻以上，有些客人一訂就是上百隻，今年則是平均每天賣不到100隻，只有在13日小年夜當天，才特別準備200隻，希望趁著年節衝一波買氣，讓大家都好過年。