日本2017年難民申請人數激增至1.9萬人

中評社香港2月13日電／日本法務省入國管理局13日公佈的數據顯示2017年難民申請人數為19628人。自1982年開始統計以來，2016年首次超過1萬人，而2017年又增長了8727人。另一方面被認定為難民的減少8人，僅有20人。以上均為初值。



共同社報道，申請者激增的背景在於2010年難民認定制度修改為提交申請後過6個月就一律允許就勞。法務省認為“如果在日本申請就能工作的消息擴散，並被不當利用”，今年起將實施更嚴格的制度。



申請者國籍包括82國。菲律賓為4895人，人數最多；其後為越南3116人，斯里蘭卡2226人，印度尼西亞2038人。菲律賓較2016年的1412人大幅增加。



被認定為難民的有來自埃及的5人、敘利亞5人、阿富汗2人等。此外基於人道主義考慮給予共45人在留許可，包括敘利亞4人、緬甸3人、伊拉克2人、剛果民主共和國2人等。



持續內戰的敘利亞2011年至2017年共有81人提交申請。已結束審查的76人中70人被認定為難民、或基於人道主義考慮等給予在留許可。剩下6人撤回了申請。認定難民數2011年至2017年共12人。



法務省認為很多申請是為了逃避還債等不屬於正當的認定理由，妨礙應對真正需要保護的人，因此今年起將實施更為嚴格的制度。此前的做法是，在無正當理由重複申請3次的情況下，申請人在留期限結束後將執行強制遣返手續、收容至入管設施等，但今後若不屬於難民條約所認可的理由，初次申請也將採取同樣的應對。