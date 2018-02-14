台生總會抗議買機票回家難　要求蔡英文道歉

台灣學生聯誼總會總會長邱榮利2月14日下午發動抗議台生、台商、台幹返台受阻，要求“國賠”、“交通部長”賀陳旦下台、蔡英文道歉、。（中評社 資料照） 中評社台北2月14日電（記者 倪鴻祥）陸委會13日晚間指台生返台大致順利，外傳買不到機票應屬空穴來風，也無票價變貴的情形。台灣學生聯誼總會會長邱榮利晚間接受中評社訪問時表示，近千位台生在台生總會積極協助下返台，但仍有約30位左右還沒買到機票回台，因此今天下午將依原規劃號召200人到“交通部”、“總統府”抗議，要求蔡政府要“國賠”、“交通部長”賀陳旦下台、蔡英文道歉。



邱榮利表示，根據台生聯誼總會調查，確實有千餘位台生、台商、台幹及其家人因為蔡政府擋下中國東方、廈門航空的春節加班機共176架次，導致他們無法順利台，當時台生聯誼總會就積極透過台商服務中心、台商協會等管道和旅行社聯繫，協助他們改訂機票返台，因此有近千人已經即時返回台灣，但目前所知還有30位左右的台生沒有買到機票。



對於陸委會說有要求台生聯誼總會提供資訊，邱榮利表示，如果他提供這些台生的資訊，就是違反《個人資料保護法》，他立即會變成被告，所以他當然不能提供，何況陸委會、海基會取得相關個資，難道會幫他們買機票、安排他們即時返台嗎？還不是會要當事人自已去買機票、透過中轉或小三通的方式回台，這樣有什麼用？



邱榮利表示，今天率200位台生向蔡政府抗議的計劃不會改變，中午會先在“立法院”群賢樓旁邊的康園餐廳2樓席開20桌，舉行歲末圍爐聯歡會，一方面慶祝農曆年節到來，慰問在陸求學台生；另方面加強動員，就返台機票太貴，返台受阻等問題凝聚共識，下午2時會到“交通部”抗議，再到“總統府”抗議，要求蔡政府要“國賠”、賀陳旦下台、蔡英文道歉。

